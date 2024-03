Amaranto Perea se solidariza con Vinicius, tras romper en llanto: “Deseo que esto pare”

En la rueda de prensa previo al partido ante la Selección de Rumania, Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, habló sobre el partido próximo, los futbolistas, las variantes que habrá, entre otras cosas. Pero en cierto momento, puntualizó sobre una pregunta que le hicieron sobre el racismo, específicamente por la situación que ha vivido el jugador brasileño Vinícius Júnior.

Sobre esto, Perea expresó lo siguiente: “Es un tema complejo. Lo dijo Willian, nadie nace racista. Nuestra sociedad termina direccionando a la juventud y esto termina siendo un problema delicado”.

Amaranto, quien militó como defensa cuando era futbolista, habló desde su experiencia por cómo afrontó estas situaciones que se le presentaron en distintos tramos de su vida, los cuales dejó en segundo plano, y no lo terminaron afectando. “Hablo desde lo personal: uno entiende que el rival, cuando hay algo que lo afecta, intenta sacarte de foco. En mi caso intenté no darle importancia a ello y he hecho una vida normal. Entiendo que cada cabeza lo siente de una manera distinta. Hay de todo, pero es importante que hagamos campañas para cambiar esto”, expresó.

Por último, elogió al atacante del Real Madrid, quien ha figurado como pieza fundamental en el equipo de Carlo Ancelotti, y uno de los llamados a ser líderes de la selección pentacampeona en los próximos años, y envió un mensaje de respaldo hacia él. “Vinicius es un jugador extraordinario y si lo está sintiendo deberíamos mirar como entre todos cambiamos la situación. Deseo que esto pare, no le hace bien al fútbol, y que ojalá él pueda disfrutar en campo y hacer lo que mejor sabe que es jugar fútbol”, concluyó Amaranto.

Vinicius está cansado

En reiteradas ocasiones se ha hablado de los múltiples maltratos y ataques hacia el brasileño, y las personas de tez negra dentro de los escenarios deportivos, y fuera de ellos, incluso cuando no juega el Real Madrid. Esto ha provocado dolor en el profesional, que no se contuvo y lloró en medio de la conferencia de prensa, previo al partido contra España.

“Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar (…) Llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar”, expresó el jugador de 23 años.

Si bien en España es el lugar donde más han agredido verbal y emocionalmente a ‘Vini’, varios futbolistas han respaldado al jugador en su situación, hecho que reconoció. “Quiero agradecer a todos los jugadores de España que siempre que dan entrevistas me están apoyando, haciendo todo lo posible para que España cambie su forma de pensar. No solo en España, hay mucho racismo en todas partes”, añadió.

Finalmente, el profesional contó que seguirá con su causa social dentro del fútbol, en búsqueda de reducir el racismo y la discriminación en el deporte, y a su vez en los diferentes lugares de la sociedad contemporánea.

“Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan. Si fuera solo por mí y mi familia no sé si continuaría. Pero fui elegido para defender una causa muy importante y que estudio todos los días para que en el futuro mi hermano de cinco años no pase por lo que yo estoy pasando (…) Lo que yo pasé no se acerca ni siquiera a lo que pasó toda esta gente tiempo atrás. Quiero luchar por los que son negros”, concluyó.