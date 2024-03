Tráfico de fauna silvestre en Antioquia: incautaron 107 kilos de chigüiro y otras especies

Para prevenir el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, que incrementa durante la Semana Santa, Corantioquia inició con los operativos y sanciones en el Bajo Cauca antioqueño.

Hasta ahora, se logró la incautación de un chigüiro, cuatro pericos reales, una cotorra, 28 tortugas hicoteas y 107 kilos de carne de chigüiro que iban a ser comercializadas. Las especies fueron devueltas a su hábitat natural.

La directora de Corantioquia, Liliana María Taborda, aseguró que los operativos se intensificarán en el Bajo Cauca donde aumenta el delito de tráfico ilegal de flora y fauna durante la Semana Santa, puntualmente en las vías.

“Gracias a la Policía Nacional por este importante resultado, tendremos cero tolerancia frente a estos casos que atentan contra nuestra fauna silvestre, seguiremos realizando estos operativos con el fin de proteger la vida de las especies, la invitación es a la no tenencia, no compra y no comercialización de flora y fauna silvestre”.

Corantioquia mantendrá los operativos de control en las vías, incluso hasta días después de la Semana Santa, sobre todo en el Bajo Cauca, donde se evidenció que esta práctica aumenta considerablemente por estas fechas donde ingresan y salen miles de turistas.