¿Por qué son tan importantes las abejas? Según la ciencia esto pasaría si se extinguen

Las abejas son indispensables para los ecosistemas y la agricultura debido a su papel tan crucial en la polinización, pues, en el planeta existen al menos 20.000 especies de abejas silvestres. Según datos de Greenpeace, en Europa, el 37% de las poblaciones de abejas están en declive y hasta un 70% de los cultivos producidos en España dependen de la polinización.

Además, según la ciencia, más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en alguna medida de la polinización por insectos, siendo las abejas las principales en esta actividad. Así mismo, las abejas también contribuyen a la diversidad biológica al polinizar una amplia variedad de plantas silvestres.

Pero, ¿por qué es tan importante la polinización?

Ahora bien, es a través de la polinización que los granos de polen se transfieren de la parte masculina de la planta a la femenina, o de una planta a otra de la misma especie, obteniendo como resultado las semillas que forman las frutas y vegetales que consumimos día a día.

Otro factor importante al que contribuyen las abejas, es a la economía, debido a que la polinización realizada por ellas, tiene un valor económico significativo. Se estima que el valor de los cultivos polinizados por abejas supera los cientos de miles de millones de dólares anuales a nivel mundial.

Por consiguiente, el equilibrio y estilo de vida que llevamos, depende mucho de estos insectos polinizadores. No obstante, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences casi la mitad de las abejas están amenazadas. En consecuencia, el incremento de temperatura pueden precipitar fuertes disminuciones en la aptitud física y la abundancia.

Otros factores de riesgo

Sin embargo, existen otros factores que contribuyen a la disminución en la diversidad de abejas. Según los expertos, la principal amenaza radica en la pérdida de su hábitat natural es el cambio climático (que conlleva un aumento de la temperatura, inundaciones y sequías) y las prácticas agrícolas poco sostenibles, se suma también el crecimiento urbano y la deforestación, los cuales reducen la disponibilidad de flores y sin ellas, las abejas se ven privadas de su principal fuente de alimento.

Sin abejas, el mundo tendría consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la agricultura a nivel mundial, el rendimiento agrícola disminuiría y algunas frutas, como los melocotones, podrían desaparecer, llevando a un aumento en los precios de los productos.

Además, el hecho de que las abejas desaparecieran tendría un impacto negativo en la biodiversidad, ya que muchas plantas dependen de ellas para reproducirse. Inevitablemente, esto afectaría a otros organismos que dependen de estas plantas para su alimentación y hábitat, lo que podría provocar un desequilibrio en los ecosistemas y la pérdida de especies.

Uno de los motivos por los que frenar este problema se vuelve tan tedioso es porque no se tiene un único causante. El uso de plaguicidas, fungicidas y herbicidas se asocian también al decrecimiento de estos y otros insectos, igualmente, el cambio del uso de los suelos para plantaciones agrícolas, que dejan cada vez menos alimento para estos polinizadores.