María José Pizarro radicó queja disciplinaria por violencia política contra JP Hernández

Colombia

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, radicó ante la Comisión de Ética del Senado una queja disciplinaria contra el senador JP Hernández, alegando violencia política y acoso. Pizarro manifestó que no se siente segura ni tranquila “Soy una mujer que defiendes sus ideas, no soy una mujer dócil y frente a ese día en esa agresión me senté y me quede callada, me sentí intimidada”.

La queja se presenta tras un incidente durante la plenaria del Senado del 12 de marzo, durante una discusión sobre una moción de censura contra el ministro de Defensa, marcó un punto de inflexión. Hernández se vio envuelto en un intercambio verbal con Pizarro, generando críticas y solidaridad hacia la senadora por parte de otras figuras políticas, como la representante Catherine Juvinao del Partido Verde.

Con este recurso, la senadora busca que se abra una investigación contra Hernández y se le garanticen medidas de protección ante lo que ella califica como violencia política sistemática.

Sobre los hechos que denuncia Pizarro, Hernández considera que la congresista ha utilizado expresiones contra él, tales como “perro rabioso”, lo que, a su juicio, constituyen formas de agresión verbal.

En días pasados desde La Alianza Verde, partido al que pertenece JP Hernández, el representante Santiago Osorio solicitó a las directivas expulsar al senador tras el incidente registrado con la senadora Pizarro.