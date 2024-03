La Hechicera: ron colombiano premiado por su excelencia a nivel mundial

Desde sus inicios en las costas del Caribe colombiano, La Hechicera se ha destacado como uno de los rones más premiados a nivel internacional. Con presencia en más de 30 países, esta destilada joya ha conquistado paladares de todo el mundo, acumulando más de 17 galardones desde su creación.

Reconocimientos en The Spirits Business 2024

La constante búsqueda de la excelencia ha llevado a La Hechicera a ser reconocida como un ícono de calidad en la industria del ron. Recientemente, ha sido merecedora de dos nuevos reconocimientos en el concurso The Spirits Business 2024 en la categoría ‘Global Rum & Cachaça Masters’ para las ediciones Reserva Familiar y Serie Experimental No. 2 The Banana Experiment, ambas premiadas con la distinción Gold.

Asimismo, The Spirits Business es reconocido por ser de las más respetadas competencias de cata a ciegas en la industria, en donde los jueces son independientes. Para esta edición se reunieron cinco paneles de jueces en el restaurante londinense 42 Holborn para degustar una variedad de rones y cachaças en donde resaltaron la edición Reserva Familiar de La Hechicera, por su complejidad, frutos secos y la profundidad en su olor.

Proceso de Elaboración

El proceso de elaboración de La Hechicera comienza con la destilación de la caña de azúcar de alta calidad. Luego, el ron reposa en antiguas barricas de roble blanco americano antes de ser embotellado, creando una experiencia sensorial única.

La Hechicera es el resultado de un ritual transmitido a través de más de tres generaciones en la familia Riascos. Esta ronera artesanal de solera, ubicada en Barranquilla, se enfoca en la calidad por encima de la cantidad, utilizando las mejores materias primas para crear un ron audaz y equilibrado con un sabor único.

Percepciones de líderes en la industria

La calidad y el prestigio de La Hechicera han atraído la atención de líderes de la industria como Pernod Ricard, quienes respaldan su expansión hacia nuevos horizontes. La directora de Marketing de Pernod Ricard Colombia, Diana Navas, destacó el orgullo de recibir estos reconocimientos y la determinación de seguir conquistando corazones en todo el mundo.

“Es un orgullo recibir este tipo de reconocimientos que destacan la calidad de Ron La Hechicera y que nos impulsa a seguir conquistando los corazones de los colombianos y las personas alrededor del mundo a través de nuestra historia, del sabor y características que hacen de La Hechicera un ron único con origen colombiano”, explicó Diana Navas, Directora de Marketing de Pernod Ricard Colombia.

Características del ron La Hechicera

El sabor seco, amaderado y las notas de café, tabaco, vainilla y cacao hacen de La Hechicera un ron excepcional, reconocido con premios como la medalla Oro en los World’s Best Rum Design, seis medallas de oro en los Spirits Business Masters y el premio Grand Gold de Monde Selection, entre otros.