Juan Cruz Real: “Me gustaría tener otra etapa en el Junior más adelante”

El técnico argentino Juan Cruz Real volvió a estar en el sonajero del fútbol colombiano. El entrenador ha sido relacionado con el Deportivo Cali, como uno de los candidatos para reemplazar a Jaime de la Pava. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Cruz Real habló sobre estos rumores y reconoció que en un futuro le gustaría regresar al Junior.

Su actualidad

“Como pasa siempre cuando uno está en pausa, por lo menos en mi caso, aprovechando el tiempo para mirar mucho fútbol, para estudiar, para seguir preparándome y, obviamente, con mucha ilusión de poder encontrar un próximo proyecto que me entusiasme y esté muy acorde a lo que me gusta hacer”.

¿Lo llamaron del Cali?

“Más que tener una excelente nómina, a mí me interesa la gente que quiere apostar a proyectos interesantes, que tiene sueños y esas cosas. La verdad que he tenido contacto con clubes, no me gustaría quedarme puntualmente en ningún nombre, porque no me parece apropiado, más si no sale oficialmente de la organización. Tanto ahora como en los meses anteriores me han llamado de instituciones, hemos hablado, muchas veces tiene que coincidir lo que quiere el club y lo que nosotros estamos dispuestos a dar”

¿Yeison Guzmán merecía un llamado a la Selección?

“Con respecto a los llamados a la Selección, es difícil, hay muchos futbolistas fuera de Colombia que lo vienen haciendo bien, obviamente sin demeritar a la Liga nuestra. Es difícil, el entrenador tendrá un montón de argumentos para hacer los llamados o no”.

Su salida del Tolima

“Es una decisión que tomé yo y estoy muy contento de que el equipo haya encontrado su rumbo y hay jugadores que son destacados, ya cuando nosotros llegamos al club en ese primer proceso de recuperación del equipo, en cuanto a lo general, hay jugadores que ya venían levantando y evolucionando. Me alegró mucho por Yeison, que esté pasando un buen momento, que ya en la opinión pública se ha considerado en tener un primer llamado a la Selección”.

¿Néstor Lorenzo le quita valor a la Liga colombiana?

“Yo no creo que la demerite, él hace una evaluación de la cantidad de futbolistas que tiene, dentro de un pool de jugadores, entre los que están afuera y seguramente en el fútbol local, y toma decisiones, y seguramente es por convencimiento. Como seleccionador es difícil dejar a todos contentos con los llamados, las convocatorias. No creo que sea algo en demerito de la Liga local, es un tema de elegir lo que él considera y dentro de esa consideración en las convocatorias importantes está llamando jugadores que no están en la Liga”.

¿Le gustaría tener una revancha en Junior?

“Junior, para nadie es un secreto que es un gran club, independientemente de que nosotros no pudimos lograr ningún título, la gente se sintió identificada con lo que el equipo hacía. Más que revancha, me gustaría tener otra etapa en el club nuevamente cuando Dios lo disponga y se dé esa posibilidad. Me quedó un gran recuerdo el tiempo que estuvimos en el club, le tomé mucho cariño a la gente, he tenido una gran relación con la directiva. Más adelante, cuando los tiempos se den, obviamente que sería algo que me gustaría que pasará”.

¿Salió bien del América de Cali?

“Yo de América como no voy a salir bien, a mí me dieron la posibilidad de dirigir una gran institución, siempre voy a estar agradecido con don Tulio Gómez y su familia por la confianza que nos dieron en un momento que se la jugaron, nosotros respondimos con un título. Obviamente que nosotros quedamos en la historia del club y dejamos cosas importantes. Son clubes difíciles de poder conducir y para eso te llaman a este tipo de clubes, uno sabe que tiene que lograr resultados y ojalá también contagiar a la gente con lo que muestra el equipo”.

¿Qué jugador de la Liga le gusta?

“Hay muchos, pero podría nombrar varios. Me parece que hay jugadores como Leo Castro que, independientemente de los momentos puntuales, en los últimos dos o tres años se ha venido destacando en su posición; me parece que Quiñones, central de Águilas Doradas, es un jugador de un muy buen nivel también. Hay muchos jugadores que juegan en la Liga colombiana y me parece que son muy destacados”.