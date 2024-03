Mancuso acusa a Luis Carlos Restrepo de ser “instigador” del asesinato de Vicente Castaño

Bogotá

En entrevista con el canal RTVC, Salvatore Mancuso, reveló que el comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2009, Luis Carlos Restrepo, estuvo involucrado con el homicidio del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño. El exjefe paramilitar, incluso lo acusa de haber sido “instigador” de su muerte.

“Hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las Autodefensas, lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno” reveló Mancuso.

Y agregó: “Sé que hubo incumplimientos del Estado. De hecho uno de los pedidos de Vicente Castaño al gobierno de Uribe fue que, por favor, firmáramos los acuerdos a los que habíamos llegado, que existieran garantes de la comunidad internacional y organismos multilaterales (...) si eso se daba, él se entregaba y avanzaba en los procesos jurídicos de esa desmovilización. Lo que se dio fue lo contrario: fue asesinado, incluso desafortunadamente en las manos del mismo Estado; Luis Carlos Restrepo tuvo cierta responsabilidad en ello”, afirmó.

Salvatore Mancuso, también se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien acuso de incumplir con los acuerdos a los que se comprometió en la desmovilización de los grupos de autodefensa y de querer “perpetuar” el conflicto armado en Colombia.

“Uribe no me interesa y creo que al país tampoco le interesa, porque Uribe no fue un amigo de la paz, un amigo de la reconciliación, por el contrario, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto. De hecho 6.000 y pico de personas desaparecidas y asesinadas con los falsos positivos durante su gobierno dan cuenta de todas estas situaciones que se vivieron” dijo también.