“Estoy arrepentido de corazón”: homicida de vendedor ambulante de frutas

Bucaramanga

La impactante muerte de Delio Hernández, el vendedor de frutas que recibió dos puñaladas después de que accidentalmente chocara una motocicleta con su zorra o carretilla, sigue teniendo desarrollo.

Floridablanca no tendrá pico y placa durante Semana Santa

En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en contra de Johan Andrés Joya Delgado, alias ‘Cejas’, señalado de acabar con la vida del humilde vendedor de frutas en la calle 33 con carrera 15.

En medio de la audiencia, el homicida se disculpó con la familia de Delio Hernández “le pido muchas disculpas a los familiares, que me perdonen que estoy arrepentido de corazón. Y de los cargos, no, no los acepto”, dijo alias ‘Cejas’.

Sellaron dos residencias del centro de Bucaramanga

#Judicial | Asesino del vendedor de aguacates de #Bucaramanga pidió disculpas, pero no aceptó cargos



La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado a Johan Andrés Joya Delgado, por asesinar a Delio Hernández. pic.twitter.com/NRiI8bq1Tc — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) March 19, 2024

A alias ‘Cejas’ le imputarán el delito se homicidio agravado tras haberle ocasionado la muerte a Delio Hernández en un acto de intolerancia el pasado10 de marzo.

El homicida tiene 24 años y se conoció que tiene 20 anotaciones judiciales delitos como riñas, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno.

En S.O.S se declara el gremio lechero de Santander, por culpa del lactosuero

De hecho según la Fiscalía en una anterior oportunidad había apuñaleado a otra persona en el brazo en medio de lo que sería una disputa de una carrera de mototaxi, este hecho se reportó en el año 2021.