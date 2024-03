¿Por qué su pareja no lo presume en redes sociales? Esto responden expertos

Aunque parece un tema trivial, de acuerdo con varios terapeutas de pareja, esta es una duda que se ha avivado mucho en los últimos año. Las redes sociales, más allá de ser una herramienta de comunicación, se han convertido en una ventana que muestra el día y la vida en general de una persona, por lo que toma una importancia cada vez mayor en varios aspectos de la vida personal.

En las relaciones en pareja, por ejemplo, las redes sociales son actualmente un arma de doble filo. Si bien muchas parejas las han sabido usar como un gran aliado, para otras puede ser una razón de inseguridad que puede fracturar el vínculo.

Una de las preocupaciones que surgen sobre este tema, se relaciona con la forma en que las personas usan las redes para mostrar su relación, ¿es malo hacerlo o no hacerlo? Consultamos qué dicen los expertos sobre este punto y estos fueron sus análisis.

¿Es preocupante que la pareja no suba fotos juntos?

La psicóloga española, Fátima Gallardo, ha trabajado por más de 11 años en terapia de familia y pareja a través de su programa ‘Creando Diálogos: Terapia de pareja y Divorcio sano’. Gallardo señala que es usual creer que la razón de que la pareja no suba fotos juntos a sus redes se deba por algo negativo.

Sin embargo, asegura que esto no necesariamente tiene que ser negativo. De acuerdo con Gallardo, la pareja puede que no suba fotos juntos por varias razones como:

Privacidad: muchas personas decididamente no les gusta publicar su vida privada en redes, por lo que prefieren no colocar cosas de su pareja porque lo sienten como un ámbito demasiado privado como para publicarlo.

Una forma de cuidar su relación: puede que el hecho de no publicar la relación a penas están comenzando, sea una forma de cuidado emocional. Según Gallardo, puede que algunos prefieran que las cosas se maduren un poco más, para colocar imágenes juntos en sus redes.

De acuerdo con Gallardo, lo realmente importante no es que la persona no publique fotos de su pareja, eso, en realidad, no es una bandera roja. Lo que sí debe primar son el trato y el comportamiento general que hay en la relación, pues eso sí define cómo está la relación.

¿Cuando preocuparse?

Por otro lado, Anna Williamson, terapeuta británica y experta en citas y relaciones, advierte que, si bien no siempre es una mala señal, es importante hablar de ello con la pareja.

Según explicó Williamson en el pódcast, Working Hard, Hardly Working, la persona que se hace estas preguntas lo hace porque ya se siente cómoda con ello, la hace sentir insegura, quizá. Desde el primer minuto en que eso lo o la haga sentir incómodo/a, ya es un problema que debe atenderse.

Si bien, es usual que las personas que tienen estas ideas no digan nada porque tienen miedo de sentirse celosos, controladores o demostrarse muy inseguros, lo peor es quedarse con esa duda. Aunque también recomienda hacer un corto ejercicio de reflexión, antes de llegar a la conversación con su pareja, preguntándose:

¿Para qué usa él sus redes sociales?

¿Es una persona que ha utilizado sus redes como un medio de trabajo? En esta caso, no es una mala señal que no suba fotos con su pareja.

¿Qué tanto de su vida personal sube? ¿Comparte momentos íntimos o más bien solo profesionales?

Estas preguntas pueden ir aclarando un poco más la mente y calmando la inseguridad que puede generar estos temas. En todo caso, si las respuestas generan más dudas, lo mejor es hablar con la pareja, resolver todas las dudas o aclararlas sin miedo. Siempre desde el respeto y la comprensión.