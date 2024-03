No habrá pico y placa metropolitano en Floridablanca durante Semana Santa

A

La Alcaldía de Floridablanca sacó una resolución para levantar la medida de pico y placa durante los días santos, es decir que el jueves, viernes y sábado santo no se implementará la restricción vial; conforme al acuerdo de pico y placa metropolitano que se había decretado recientemente.

El director de Tránsito del municipio, Rafael Marín, dijo que aún se evalúa si el martes 26 de marzo tampoco habrá pico y placa.

“Hoy sacamos la resolución para definir qué días no habrá, por lo pronto los días santos no tendrán pico y placa. Se ha dispuesto un operativo durante toda la semana, con agentes de tránsito que no estarán en vacaciones. Van estar en las calles ordenando la ciudad. Tenemos apoyo de Policía, agentes de carretera y Ejército Nacional”, señaló el director.

Con el fin de garantizar la movilidad tanto a ciudadanos como visitantes, el municipio florideño tomó esta decisión y así evitar inconvenientes viales durante el desarrollo de las actividades de la Semana Mayor.