Comunidad educativa de Sol de Oriente reclama soluciones tras cierre de una de sus sedes

Medellín

Desde hace varios días atrás, la Institución Educativa Sol de Oriente ubicada en la comuna 8 de Medellín, ha venido albergando al doble de su capacidad en niños, pues, su otra sede, la Escuela Beato Domingo Iturrate, cerró sus puertas por fallas en la infraestructura que ponían en peligro a los estudiantes de primaria. Fueron más de 1200 niños que quedaron en la incertidumbre de sus clases.

Por esto, desde la rectoría y la Secretaría de Educación, se tomó como primer medida la alternancia en las clases de los cerca de 2.500 menores que ahora necesitaban un aula que no tiene la institución educativa.

Esta es una de las reclamaciones de los estudiantes, quienes expresan que aunque han continuado con la programación de sus clases, solo asisten algunos días de la semana, para así compartir el espacio con otros niños, lo que los ha atrasado en su plan escolar. James Gallego, líder estudiantil expone: “Sí hemos recibido clases, pero intercaladas, me hago entender. Unos días unos grupos tienen clase y los otros no. Pero esto no sucede simplemente desde este año, sino desde el año pasado. El año pasado terminamos las clases así”.

Esto por la misma problemática de infraestructura a la cual se enfrenta la sede de primaria, que aunque estaba operando normalmente, con el temblor del mes de febrero, agravó algunas condiciones que conllevaron a que emitiera la orden de desalojo.

Ya llevan cerca de 15 días en un casi hacinamiento de estudiantes, con faltas al colegio y atrasos en las clases y aunque se ha intentado aliviar la situación con esta medida, la comunidad educativa sigue viéndose afectada.

Lea también: Hallaron otro cuerpo envuelto en una lona en el Centro de Medellín, ¿qué se sabe?

Britney Sofia Peláez Pérez, líder estudiantil manifestó: “Algunos días, por ejemplo, no vamos para ceder las aulas a los niños de la Beato, para que ellos también puedan estudiar, pero así también se pierde mucha clase de parte de nosotros e igual de los niños”.

Ya van 2 plantones hechos por los estudiantes que han convocado a reuniones con la administración y los padres de familia. El último se dio el día de ayer en horas de la tarde. Los estudiantes impidieron el ingreso a la institución y con carteles y arengas pidieron soluciones efectivas, pues existían rumores de que la Secretaría de Educación haría recorte de personal, despido de profesores, mezclaría grupos y llevaría a estudiantes a otras instituciones educativas para evitar el hacinamiento.

Por su parte, la Secretaría manifestó que la alternativa de contingencia que encontraron fue tener 4 jornadas, 2 en la mañana y 2 en la tarde; cada una de 3 horas y por el momento no separar ni fusionar los grupos y poder darles las clases con apoyo y material para trabajo independiente en las casas.

Sin embargo, la comunidad educativa sigue exponiendo su incertidumbre e inconformidad, pues aunque sea una medida temporal, alegan necesitar una solución que de raíz pueda resolver la dificultad que enfrentan al encontrarse sin espacios seguros ni lo suficientemente grandes como para poder otorgarles su derecho a la educación.