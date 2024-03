Beyoncé reveló la portada de su nuevo álbum ‘Cowboy Carter’

A menos de dos semanas para que salga su álbum ‘Cowboy Carter’, Beyoncé publicó la portada en sus redes sociales.

En la imagen aparece la artista montada en una caballo, como en su último álbum ‘Renaissance’. Esta vez Beyoncé está vestida de vaquera con los colores de la bandera de Estados Unidos: rojo, blanco y rojo.

act ii COWBOY CARTER 3.29 pic.twitter.com/A6juEeny2P — BEYONCÉ (@Beyonce) March 19, 2024

Junto a la publicación la cantante reveló más detalles de su proyecto musical.

“Este álbum lleva más de cinco años gestándose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida y estaba muy claro que no lo era” escribió Beyoncé sobre las razones por las que lanzó su álbum.

Asimismo, la artista habló sobre las críticas que recibió al ser una mujer negra haciendo un disco de música country, uno de los géneros más conservadores de la industria musical.

“Las críticas que recibí cuando empecé a trabajar en este género me obligaron a superar las limitaciones que me imponían. ACT II es el resultado de desafiarme a mí mismo y de tomarme mi tiempo para mezclar géneros y crear este trabajo”,afirmó Beyoncé.

Además, Beyoncé confirma que el nuevo disco contará con algunas colaboraciones con artistas que ella admira demasiado.