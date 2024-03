¿Cuándo empieza y cuándo termina la Semana Santa? Explicación de qué se celebra cada día

La Semana Santa es una celebración religiosa muy significativa para muchos colombianos y ciudadanos alrededor del mundo, quienes conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Esta semana, que comienza el Domingo de Ramos y culmina el Domingo de Resurrección, es una ocasión para que los creyentes profundicen su fe, a través del recogimiento, la oración y la reflexión y está precedida por la Cuaresma, un tiempo que recuerda, según las tradiciones cristianas, los cuarenta días de Jesús en el desierto.

Precisamente, el Domingo de Ramos, se conmemora da la entrada de Jesús en Jerusalén, un día que se recuerda que Jesucristo tomó la decisión de morir en la cruz, signo que representa para los creyentes que, “nos liberó del pecado, dándonos la vida eterna”.

Este año, la Semana Santa en Colombia inicia el próximo domingo 24 de marzo de 2024 y termina el 31 de marzo con el Domingo de Resurrección.

El Jueves y Viernes Santo caerán el 28 y 29 de marzo, respectivamente, días en donde se realizan procesiones a nivel nacional, se celebran misas, viacrucis, temporadas de ayuno y abstinencia. También se preparan platos típicos, que dejan a un lado las carnes rojas y le dan preferencia a los pescados.

Estos son los días de Semana Santa en 2024 para Colombia:

¿Qué se celebra cada día de la Semana Santa?

Domingo de Ramos: Es el día que da comienzo a la Semana Santa y se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. En la biblia, aseguran que Jesucristo llegó aclamado como el Mesías, “extendiendo mantos, ramos de olivo y palmas a su paso. Y gritaban «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el rey de Israel!”.

Los ramos simbolizan, para los católicos, la renovación de la fe en Dios, así mismo la fe de la Iglesia en Cristo, proclamándolo también como rey del cielo y la tierra.

Lunes Santo: En este día, se recuerda y conmemora la unción de Jesús en la casa de Lázaro. Su hermana María, unge sus pies con perfume, recordando la unción de su sepultura.

Martes Santo: Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas Iscariote y las negaciones que Pedro hará a Jesús. Según la biblia, dijo, “En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará… En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces”.

Miércoles Santo: El Miércoles Santo es uno de los días cruciales de la Semana Santa, ya que se marca como la fecha en la que Judas Iscariote, según el evangelio de San Mateo, se reúne el Sanedrín (tribunal religioso judío) para condenar a Jesus a la crucifixión.

La decisión de Judas se ve reflejada como un acto de traición ante una asamblea conformada por 23 jueces pertenecientes a cada una de las ciudades judías del antiguo Israel. Es en este momento en el que supuestamente se planea cómo Judas entregará a Jesús a los guardias romanos a cambio de 30 monedas de plata. A partir de este día, Jesús de Nazaret se convierte en un preso de los romanos que es fustigado de forma continua hasta su posterior crucifixión.

Jueves Santo: Es uno de los días más importantes de la celebración, ya que conmemora tres eventos cruciales en la vida de Jesús: La Última Cena, cuando Jesús compartió una cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía, el sacramento central del cristianismo.

Así mismo, el Lavatorio de los Pies, cuando Jesús realizó un acto de humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos y la Agonía en el Huerto, cuando Jesús se retiró al Huerto de Getsemaní para orar y enfrentar la angustia que le esperaba. Este momento representa la lucha interna de Jesús ante su inminente sacrificio.

Viernes Santo: Este día está centrado en la Pasión del Cristo y se conmemora su muerte en la cruz. Es un día de ayuno y abstinencia, no se celebra la Eucaristía, solo la liturgia de la Pasión. Es un día de reflexión y recogimiento, en el cual se recuerda el sacrificio de Jesús por la humanidad.

Muchas comunidades cristianas observan este día con servicios religiosos especiales, procesiones, y otras formas de veneración.

Sábado Santo: también conocido como Sábado de Gloria o Sábado Santo, es un día de reflexión y espera, donde se conmemora el día en que el cuerpo de Jesús yace en la tumba antes de su Resurrección. En algunas tradiciones cristianas, se llevan a cabo vigilias especiales durante la noche para esperar la celebración de la Resurrección.

Domingo Santo: El Domingo de Pascua es la festividad cristiana más importante, que celebra la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es el culmen de la Semana Santa y conmemora la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado.

Para los cristianos, especialmente los católicos, el Domingo de Pascua es un día de gran alegría y celebración. Se asiste a misas especiales de Resurrección, se llevan a cabo actividades festivas y se comparten comidas en familia.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

La fecha de la Semana Santa varía cada año debido a que se rige por un sistema de calendario lunar. De acuerdo con un artículo de National Geographic España, “el hecho de que se celebre siempre en Domingo, es una consecuencia del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, que determinó que la festividad siempre fuera en este día sagrado de la semana y que así no coincidiese con la Pascua judía. Con el objetivo de celebrarla una vez año, estos factores llevaron al acuerdo de que fuera el primer domingo tras la primera luna de primavera”.