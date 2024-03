El monumento a la Resistencia debe ser declarado monumento nacional, propuso Petro en Cali

Cali

En Cali, durante la Minga del Suroccidente que se llevó a cabo al oriente de la ciudad, el presidente Gustavo Petro propuso al ministerio de Cultura declarar el llamado monumento a la Resistencia como Monumento Nacional.

Este monumento, construido durante el “Estallido Social” en 2021, fue objeto de un discurso por parte del mandatario, quién cuestionó por qué el ministerio de Cultura no lo ha declarado “Monumento Nacional”.

“Me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía. Si esos lugares históricos son monumentos y el conquistador con su caballo debe ser respetado con la historia, que nos enseñen que aquí fuimos pisoteados por los caballos. Si hay monumentos de los pasos de Bolívar, aquí también hay una historia y una sensibilidad. Aquí arrestaron un poco de muchachos para decirle a la oligarquía que no podía pasar. ¿Por qué no declararlo monumento nacional, la historia se hace así o no se hace?”, dijo Gustavo Petro ante más de mil indígenas concentrados en Puerto Resistencia.

El mandatario, agrego que: “A mí me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía, porque es que si los funcionarios no son rebeldes en este gobierno no funcionan”.

“Si los monumentos nacionales se decretan materiales porque son parte de nuestra historia, muchos de los conquistadores son monumentos, no de los conquistados. Cómo una imagen como el Belalcázar esclavista derribado le costó tanto a la oligarquía ver, no se sentía representada (por) los indígenas que tumbaban al conquistador y la esclavitud, se sentían representados era (por) los esclavistas blancos, que caían con su caballo por la fuerza del pueblo”, recalcó Petro.

En su discurso, el presidente Gustavo Petro cuestionó al concejal de Cali, Andrés Escobar, que ha solicitado derribar este monumento.

“¿No hay un concejalillo allí que le gusta con las pistolas apuntar a la gente pobre creyendo derribarlo? ¿Quieren lo mismo que el conquistador a cabo llegue aquí con sus pistolas para tumbar el Monumento de la Resistencia? se pregunto Petro.

Durante el cierre de la Minga Indígena que se realizó durante tres días en el Cauca y Cali, el presidente El presidente Gustavo Petro le abrió la puerta a la una Asamblea Nacional Constituyente debido a las presuntas dificultades para implementar la constitución actual.

“Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución, porque la rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”

También planteó la propuesta de reformar las instituciones, con el objetivo de que estas respondan directamente a la voluntad del pueblo que lo eligió.