“Solo saldremos del túnel a través de las autonomías regionales” presidente del Senado

Medellín, Antioquia

En el centro de convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, el presidente del Senado de la República, Iván Name Vásquez, junto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, Senadores, representantes de organizaciones y empresas y lideres sociales realizaron la Tercera Audiencia Pública de Regiones Autonómicas, en aras del establecimiento y debate de propuestas para el desarrollo, la riqueza y la paz de Colombia a través de mayor libertad de acción para los departamentos y regiones del país.

En este evento se habló de temas como el catastro, los presupuestos regionales y nacionales, la historia que han tenido estas iniciativas, la violencia pasada y actual en el país, la gobernanza, entre otros.

Lo que sí aseguró el presidente del Senado, Iván Name, es que la solución de las falencias que tiene el país, en especial la del conflicto interno, radica en las autonomías regionales, estas fueron sus palabras: “Los caminos para conjurar la guerra, están en el cambio del modelo geopolítico, porque lo que no nos deja salir de la guerra es el modelo que tenemos hoy de país. Entonces queremos convocar a esta cruzada heroica, sin padres, sin dueños, sin candidatos de nada, hacia la búsqueda de la salida del túnel. Creemos que la salida la obtendremos sólo cambiando nuestro modelo geopolítico centrista por un modelo de autonomía regional.”.

En reiteradas ocasiones del acto, tanto el señor Name como diferentes ponentes evocaron al pasado que tiene el país, y en especial el departamento de Antioquia con las iniciativas federales y secesionistas.

“Probablemente no podríamos tener un modelo federal que pudo ser de los tiempos fundacionales de las naciones, porque han pasado dos siglos, pero hoy ha temperado el modelo federal hacia las regiones autonómicas que tanto insistimos en proponer, pero no en imponer. Puede haber una mayor imaginación entre nosotros los colombianos”.

En la audiencia, Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, presentó su propuesta encaminada a la autonomía, en este caso, tributaria, del departamento de Antioquia: “El referendo que nosotros estamos planteando busca modificar un artículo de la Constitución, el 298, para agregarle a ese artículo unas líneas que recen de la siguiente manera. Solo los departamentos podrán grabar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio. Las bondades de este cambio es la posibilidad de establecer una mejor relación entre el nivel y la capacidad de tributación de los ciudadanos y el desarrollo que en sus territorios se provee”.

En el transcurso de la jornada, los ponentes recibían un tiempo determinado para exponer su opinión sobre las autonomías regionales, y sus argumentos sobre cómo debía aplicarse a la nación. Escuchemos una parte de la ponencia de María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco: “La seguridad muestra un deterioro que nos remonta a épocas oscuras, en que la gente tenía miedo a salir, miedo a vivir, a invertir, a pensar en un proyecto de vida próspero en este país que tanto queremos. Lideren en el Congreso, como bien lo están haciendo, una reforma contra el centralismo asfixiante que sufre este país y a favor de la libertad. Colombia no se maneja desde Bogotá. La verdadera deuda que tiene Colombia está en la conectividad física y digital”.

En ciertas partes de la audiencia, la atención se vio dirigida a las recientes fricciones entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional con respecto a la financiación de obras de infraestructura como el Túnel del Toyo o las vías 4G que conectarán la zona céntrica del departamento con el Urabá y su salida al mar, por el pedido de autonomía que han solicitado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ante la presunta indiferencia del gobierno central y su cabeza, Gustavo Petro.

Esto declaró Isabel Cristina Zuleta, Senadora de la República del partido Pacto Historico, sobre este tema: “¿Qué es que este gobierno no quiere Antioquia? Yo quiero decirles que eso es mentira, eso no es cierto. Aquí hay una burbuja narrativa, les gusta repetirse las mentiras. En esa burbuja narrativa que le gusta repetir Antioquia está lo que tiene que ver con las 4G y las inversiones en el departamento. Nuestro presidente de la república que ha tenido un compromiso decidido y no se puede acolitar las mentiras del gobernador del departamento”. En esta ponencia tuvo que intervenir el mediador en dos ocasiones para pedir respeto por la palabra de la senadora ante los abucheos del público.

El senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, en su ponencia, respondió a las declaraciones de Zuleta: “Yo pues si no coincido con la senadora y respetuosamente lo que hemos visto es una animadversión del presidente a los antioqueños porque Antioquia representa progreso pero también representa democracia porque lo que es evidente es que nunca antes habíamos visto un presidente que dividiera a los gobernadores en dos bloques en los que me gustan y en los que no me gustan y yo creo que un mensaje también es que una cosa es que queramos autonomía otra cosa es que queramos desmembramiento de las regiones y hay que decirle al presidente Gustavo Petro desde aquí que queremos que gobierne para todos”.

Finalmente, se presentaron propuestas para la modificación presupuestaria del departamento, otras se centraban en la autonomía municipal, y otras la pedían desde la constitución nacional. El presidente del Senado, Iván Name, señaló que senadores y representantes a la cámara deben estar vinculados para llevar a buen puerto la iniciativa autonómica.