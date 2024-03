“Lo de Dorlan Pabón para Real Cartagena no se ha caído, eso está vivo”: alcalde Dumek

Cartagena

El rumor sobre la posible llegada de Dorlan Pabón a Real Cartagena tomó fuerza en los últimos días, sin embargo, por un tema de inscripción no se habría podido vincular al volante antioqueño, que inició el año 2024 prestando sus servicios al equipo Atlético Nacional.

Caracol Radio consultó al mandatario Dumek Turbay, quien no cerró la puerta a este sonado fichaje, e indicó que están evaluando todo lo que pueda ayudar al equipo, por eso habrían novedades en la próxima apertura del libro de pases.

“Lo de Dorlan no se ha caído, eso está vivo, Dorlan en el único torneo que puede jugar es en la B, hoy no puede jugar ya el resto del torneo en la A, entonces en esa medida estamos tratando de que se resuelvan algunos temas. Después de que haya llegado Cristian Marrugo, Teo, ‘El Chino’, la llegada de Dorlan no tiene ningún tipo de distancia; lo que hay es que esas dificultades en lo contractual se puedan resolver y después la conversación del acuerdo”, aseguró Dumek.

Sobre un cierre de las negociaciones, el alcalde agregó que este fin de semana “puede ser importante”.