Entre 18 y 20 de marzo, varios municipios de Bolívar sin luz por trabajos de Afinia

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 18 y 20 de marzo. De antemano la compañía ofrece excusas a los clientes y acude a su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Lunes 18 de marzo:

· Santa Rosa de Lima: para adelantar el cambio de redes y postes en mal estado se programó una suspensión del servicio desde las 8:20 a.m. hasta las 5:00 p.m., entre la carrera 29 con calle 16, del corregimiento Paiva.

· Santa Catalina, Clemencia: para adecuar las redes de distribución del circuito Bayunca 2 es necesario suspender el suministro eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., en sectores de Clemencia como La Cordialidad y Cruz de Mayo; así mismo, la zona urbana y rural de Santa Catalina y los corregimientos Arroyo Grande, Colorado Viejo, Pueblo Nuevo, Galerazamba y Loma Arena.

· Magangué: en la calle 28 con carrera 29 entre los barrios Pastrana y Boston se realizarán labores de instalación y adecuación de la infraestructura eléctrica entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m.

· Cartagena: con el fin de realizar el cambio de crucetas y postes en el barrio San José de los Campanos, entre la carrera 93 con calle 39C, se programó una interrupción del servicio de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Así mismo, estarán sin energía de 6:30 a.m. a 5:00 p.m., los clientes de la carrera 14 con calle 14, el sector La Boquilla, los sectores aledaños a Frutas y Verduras Élite, sector El Campo, Las Mellas 14 de Septiembre, Centro de Eventos del Caribe Tropical y Lavadero King Car Wash. Para aislar la zona de trabajo se requiere suspender el servicio, por espacio de media hora al inicio y final de las labores, la zona delimitada desde carrera 9 con calle 34 sector La Boquilla, sectores aledaños al hotel Sonesta y el Edificio Seaway.

Martes 19 de marzo:

· Magangué: de 8:40 a.m. a 5:00 p.m., continuarán las labores de mejoramiento en la calle 28 con carrera 29 entre los barrios Pastrana y Boston.

· San Jacinto: avanza la optimización del servicio de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., no que no tendrán energía las poblaciones Arenas, Los Charquitos y El Bledo.

· Cartagena: en el barrio San José de los Campanos, entre la carrera 101A con calle 39B se programó una interrupción del servicio de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

El suministro eléctrico será suspendido desde las 7:00 a.m. hasta las 5:50 p.m., entre la carrera 68e entre la calle 2a y calle 7c del barrio Antonio José de Sucre para realizar trabajos de optimización.

· Hatillo de Loba: con el fin de adelantar el mantenimiento del transformador de potencia de la subestación Hatillo, se programó una interrupción del suministro eléctrico en los circuitos Hatillo de Loba y 2 desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo que la zona urbana y rural de este municipio no tendrá energía.

· Arjona, Mahates, María La Baja, San Onofre (Sucre): para adelantar labores en la línea Ternera-Gambote se suspenderá el servicio de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., en la zona urbana y rural de los municipios Arjona, Mahates, María La Baja y el corregimiento San Cayetano en San Juan Nepomuceno. Además, los siguientes sectores de San Onofre en Sucre: Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo y Boca Cerrada.

· Turbana: avanzará la renovación de crucetas y postes, actividades que demandan la interrupción del suministro eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., en la zona urbana y rural de este municipio; el corregimiento Ballestas; y los sectores aledaños a la vía Turbana - Membrillal y la vía Turbana - Turbaco.

Miércoles 20 de marzo:

· Cartagena: entre las 8:50 a.m. y las 5:00 p.m., se realizarán trabajos de renovación de postes, labores que requieren la interrupción del fluido eléctrico en la calle San Antonio, entre las carreras 51 y 54, barrio Olaya Herrera.

El suministro eléctrico será suspendido de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., en la manzana 8 lote 9 sector Campo Bello III del barrio Nelson Mandela para adelantar el cambio de la infraestructura eléctrica en la zona.

De igual manera, los clientes ubicados en la carrera 4 con calle 70, barrio Crespo, no tendrán energía de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

De 6:00 a.m. a 5:00 p.m., estarán sin servicio los residentes del sector comprendido entre las calles 15 y 18 del barrio El Campestre, para avanzar con los trabajos de remodelación de redes en el sector.

· Magangué: en los corregimientos Madrid y Puerto Nariño se adelantará la renovación de redes eléctricas, para las cuales, se suspenderá el servicio en estos sectores de 8:45 a.m. a 5:00 p.m.