35% de flota de buses de Tinto en Armenia están paradas por falta de conductores

Armenia

El 35% de la flota de buses de las empresas de Tinto en Armenia están paradas por falta de conductores, así lo manifestó el gerente de Buses de Armenia, Omar Aristizábal que dijo que esta situación se aumentó luego de la pandemia del COVID

El gerente agregó que si esta situación no se mejora va a ser muy difícil implementar el sistema estratégico de transporte que adelante Amable y cumplir con todas las rutas.

El gerente agregó “estamos muy preocupados porque se nos viene la implementación del Sistema Estratégico de transporte público de la ciudad y uno de los indicadores es la prestación de un buen servicio, pero ello no va a ser posible, le decíamos nosotros al señor alcalde porque si no tenemos el número conductores para operar la flota, va a ser muy difícil que nosotros cumplamos las frecuencias, hoy en día podemos decir que podemos tener más del 30 o 35% de la flota parada, eso no lo hemos podido solucionar y llevamos ya de esto desde la pandemia, desde la pandemia inclusive teníamos hasta 40 y 50% de la flota obviamente hoy hay más gente que está llegando más operadores, pero continuamos más o menos en un déficit más o menos de unos 35 a 40%”

¿Y por qué cree que se da esto?

Pues yo creo que después de la pandemia la gente me miró hacia otras actividades y obviamente nunca volvió a regresar y se fueron para otras ciudades otros viajaron a otros países es bien sabido que en muchos países tienen déficit también de conductores, eh Estados Unidos España tiene déficits con el fin de tener una mejor calidad de vida.

Cabe recordar que la Unión Temporal Tinto agrupa tres empresas de servicio público de buses, Buses Armenia, Transportes Urbanos Ciudad Milagro y Cooburquin.

