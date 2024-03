No estamos pidiendo limosna: Gobernador de Antioquia frente a las 4G

Antioquia

El mandatario indicó que el presupuesto para terminar las vías 4G es una necesidad para el desarrollo del departamento. Mencionó que Antioquia le aporta a la nación cerca de 30 billones de pesos anuales en impuestos por lo que el apoyo del Gobierno Nacional no es una limosna.

Andrés Julián Rendón, señaló: “No es un capricho, ni es un asunto ideológico, ni es con el ánimo de fastidiar, es un reclamo justo que hacemos al gobierno nacional. No estamos pidiendo limosna, yo no sé por qué el gobierno nacional quisiera someter a las regiones de Colombia a sacar una coquita y a mendigarle recursos por lo que nos corresponde. No estamos pidiendo limosna, estamos reclamando a lo que ya se ha comprometido la Nación”.

El gobernador de Antioquia expresó que esta petición hacia el Gobierno Nacional no se debería tratar de asuntos ideológicos ni tampoco una lucha de clases pues, las obras, beneficiarían a todo el país.

Andrés Julián Rendon manifestó que por su parte, seguirá exigiendo los recursos que le corresponden al departamento pues a la Nación es responsable de la ejecución del 50% y desde el Ministerio de Transporte no se estarían contando con los recursos acordados.