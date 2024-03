Grave acusación del técnico del Porto contra Mikel Arteta, tras el partido en Champions

Mikel Arteta y Sérgio Conceiçao vivieron al limite un apasionante juego que se tuvo que definir hasta la tanda de penales. Tanto el español, como el portugués fueron amonestados durante el duelo de vuelta entre Arsenal y Porto, luego de sus enérgicas protestas desde la banda al juez central.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se vivió con el pitazo final. Se pudo ver cómo el Arsenal, que venció en los tiros desde el manchón blanco y con ello accedió a los cuartos de final de la Champions League, celebraba la clasificación gracias al arquero David Raya, la figura del partido luego de atajar dos cobros, mientras que al otro costado de la cancha se daba una tensa discusión entre los entrenadores.

Cuando Arteta se acercó a estrechar la mano de Conceiçao, este comenzó a comentar algo en el oído del técnico del Arsenal. El epañol lo miró confundido y empezó a hacer gestos de negación tanto con el dedo como con la cabeza. Algo parecía extrañar y sorprender al técnico vencedor. Una conversación que, minutos más tarde, el propio entrenador del Porto se encargó de revelar en su conferencia de prensa.

“Mikel Arteta se dirigió al banquillo durante el partido e insultó a mi familia en español. Al final, le dije que la persona a la que insultó ya no está entre nosotros. Que se preocupe de entrenar a su equipo, que tiene calidad más que suficiente para jugar mucho mejor”, declaró con contundencia Conceiçao. Quien no solo acusó al técnico de los ´Gunners´ de faltarle al respeto, sino también se mostró criticó con el juego del conjunto inglés en el Emirates Stadium. “El resultado fue injusto. Nuestro equipo mereció pasar”, sentenció.

Sin embargo, fuentes cercanas al técnico español y al club londinense niegan las acusaciones de Sérgio Conceiçao. Pues vale la pena aclarar que no es la primera vez que el DT del Porto acusa a un técnico rival de ofenderle verbalmente.

En 2021, tras el duelo europeo entre el Porto y el Chelsea, que en ese entonces era dirigido por Thomas Tuchel, Sérgio Conceiçao declaró en contra el alemán: “Fui insultado por este caballero que está al lado... Mi inglés no es perfecto, no tiene sentido hablar de ello. No hubo intercambio de palabras porque estaba concentrado en el partido, no sé el porqué de su reacción”.

¿Cuándo volverá a jugar el Arsenal por la UCL?

El Arsenal se unió al Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Manchester City y FC Barcelona como los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League. Los otros dos clasificados se definirán en los juegos: Dormund Vs. PSV y Atlético Madrid Vs. Inter.

Definidos los ocho clasificados, los cuartos de final de la Champions League de 2023-24 se disputarán entre el 9 y 10 de abril (partidos de ida) y el 16 y 17 de abril (fechas de vuelta).