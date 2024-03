De “ignorante, bruto y bestia” tildó el gobernador a un crítico de la licitación del PAE

Bucaramanga

El gobernador de Santander, General (R) Juvenal Díaz Mateus, llamó bruto y bestia a una persona que a través de las redes sociales afirma que el PAE tiene una propuesta con único oferente.

Ante este hecho el mandatario le dijo, “ignorante, no sea bruto, no sea bestia, está el Secop II, (Sistema Electrónico de Contratación Público) abierto el pliego desde hace ocho días y el que se quiera presentar lo puede hacer, y no es una propuesta con único oferente”.

Vendedores ambulantes despidieron con un adiós a su compañero asesinado por un extranjero

Advirtió que en esta licitación se pueden presentar uno, dos, tres o cuatro proponentes y no es un problema del gobernador, porque los pliegos están para que la gente se presente y no es una propuesta con único oferente, como afirma dicho personaje en redes.

Agregó que no se puede engañar a la opinión pública con información que no es real.

Calidad del aire en el área metropolitana está al borde de ser dañina

Dijo que la norma no permite direccionar el contrato y además “Yo no soy un dictador”.

Explicó que por redes sociales esa persona lo trata mal, pero él no le presta atención, porque la gente sabe que su gobierno está haciendo las cosas bien.

Cárcel para el asesino de un vigilante