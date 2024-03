Bomba: Novak Djokovic sufre histórica derrota en Indian Wells frente al 123° del mundo

Día histórico en Indian Wells. Novad Djokovic dijo adiós en la tercera ronda del certamen norteamericano, tras perder con el número 123 del ránking ATP. Se trata del italiano Luca Nardi, de apenas 20 años, quien se impuso sorpresivamente en la pista central del complejo deportivo con parciales 6-4, 3-6 y 6-3.

Nardi, que tan solo ha ganado cinco partidos en torneos ATP, accedió al cuadro principal gracias al retiro del argentino Tomás Etcheverry, en lo que el tenis se llama ‘lucky loser’ (perdedor afortunado). Con ello, venció en segunda ronda al chino Zhizhen Zhang (6-3, 3-6, 6-3) y ahora hizo lo propio ante el vigente número uno del mundo.

El joven italiano logró la victoria más importante de su carrera en dos horas y 22 minutos, siendo además el tenista de más bajo escalafón que ha logrado vencer a Djokovic. En el primer set sufrió, como era de esperarse, pero logró salir adelante; en el segundo fue quebrado en el quinto juego y no logró recuperarse; en el tercero set consiguió el ‘break’ en el sexto game y no aflojó.

Finalizado el duelo, ‘Nole’, como se lo apoda al serbio, felicitó a su rival: “Le felicito porque ha hecho un tenis fantástico, especialmente en el tercer set. No sabía mucho de él, pero sí lo había visto jugar y sabía que poseía un tenis de mucha calidad, especialmente con su derecha. Se mueve muy bien, es talentoso y ha jugado sabiendo que no tenía nada que perder. Mereció ganar este partido”.

Y en cuanto a las razones de su derrota, sentenció: “Me ha sorprendido mi nivel de juego, realmente malo. Voy a analizar bien qué podría haber hecho para que las cosas fueran distintas. No es una buena sensación marcharse tan pronto de aquí, quería hacerlo bien después de estar cinco años sin competir. Cometí algunos errores no forzados terribles y jugué bastante defensivo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte”.

Luca Nardi, que con esta victoria ascenderá varios escalones en el ránking hasta meterse dentro del top-100, tendrá que enfrentarse al estadounidense Tommy Paul por un cupo en los cuartos de final, duelo programado para el miércoles 13 de marzo.