En San José de la Montaña asesinaron a una mujer y le dejaron cartel ‘por sapa’

Antioquia

El pasado domingo 10 de marzo fue encontrada sin vida una mujer adulta mayor la cual tenía un cartel encima de su cuerpo ‘por sapa’. El hecho ocurrió en zona rural del municipio de San José de la Montaña en el Norte de Antioquia.

La mujer fue identificada por las autoridades como Amparo Sepúlveda de entre 60 y 65 años. Al parecer, la víctima fue ultimada con arma de fuego a tres kilómetros de la vereda La Galleta donde vivía. Pero según el reporte de las autoridades el hecho violento ocurrió en la vereda Caribe, sector La Y de Toledo, aún jurisdicción de San José. Julián González, alcalde de la población en diálogo con Caracol Radio lamentó esta acción violenta que se convierte en el primer homicidio de este año.

“Digamos que con claridad la información todavía no la tenemos, ella la encuentran con un cartel encima y donde dicen pues que la muerte es por dar información, en otros términos, lo pusieron ellos, pero es por dar información a las autoridades”.

El mandatario explicó que desde el año pasado la situación seguridad se ha ido deteriorando y se sienten mucho más porque esa población duró cerca de 14 años sin una muerte violenta y a finales del 2023 esa racha positiva se rompió y hoy continúa con la muerte de la señora Amparo Sepúlveda.

“El Gobierno Nacional no nos está escuchando”: Congresista Carvalho sobre las 4G

Ejército capturó al presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Urabá

“Lo que uno siempre busca, digamos, es que no perdamos la tranquilidad y San José de la Montaña se siga caracterizando por ese valor que siempre ha tenido de calma y de buena convivencia”, recalcó.

Caracol Radio ha conocido por parte de algunos habitantes del pueblo que la extorsión si se ha venido aumentando lo que los ha dejado más preocupados. El mandatario indicó que este delito no ha sido denunciado y que desconoce si está ocurriendo o no. También relatan las fuentes civiles que desde hace algunos meses se ha visto gente extraña en el municipio y no solo en esa población de la subregión sino también en San Pedro de Los Milagros y Santa Rosa de Osos entre otros, además, las personas indican que tienen conocimiento de que algunos de esos extraños son del Bajo Cauca.

La fuente explica que esa migración lenta, pero real se estaría generando porque el cultivo de la coca ya no está permitiendo mayores ganancias y estarían buscando nuevas rentas en la subregión del norte del departamento. Como es costumbre este tipo de situaciones no son denunciadas de manera directa a las autoridades y la comunidad prefiere guardar silencio.

En esa zona se han visto integrantes de las disidencias del frente 36 y el Clan del Golfo.