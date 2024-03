34% de víctimas de inseguridad habría tomado justicia por mano propia, advierte Gobierno

Colombia

El Ministerio del Interior presentó la encuesta sobre seguridad y convivencia, realizada por Cifras y Conceptos, en donde se evidencia un aumento en la percepción de inseguridad en el país. “Si uno no sabe lo que está pasando, toma malas decisiones”, añadió el ministro Luis Fernando Velasco.

Uno de los puntos señalados por la encuesta es que si bien la seguridad sí se ha deteriorado, lo reconoce el Gobierno, hay un tema que es el “descontrol de la convivencia”, que dicen que ha influido notablemente en el aumento de la percepción. Un 70% de los encuestados afirma haber tenido problemas por ruido, riñas, basuras o mascotas.

El sondeo se realizó con 4.028 personas de población general, en territorios como Antioquia, Bogotá, el Caribe y el Pacifico; se tomaron 11.100 estudios de percepción de la estrategia ‘Cómo Vamos 2023′ y se utilizaron también 36.000 encuestas de polimétrica y consolidados electorales también del año pasado. Esto, para un total de 49.628 encuestas procesadas.

Dentro de la encuesta se preguntó qué problemáticas se han presentado en su barrio en lo corrido del 2024. Con un 61% lidera el hurto a personas, pero le siguen tanto ‘Problemas entre vecinos por ruidos’ y riñas con un 44% cada uno. En general, más de la mitad de los casos denunciados son más de ternas de convivencia que de seguridad ciudadana.

“Tenemos una epidemia de falta de convivencia. Los problemas de convivencia están, en muchos casos, deteriorándose en temas que nos van a convertir en probablemente riñas y temas de orden público”, alertó el gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero.

Una de las problemáticas allí evidenciadas fue que la mayoría de el 48% de las personas no estaría denunciando. “¿Por qué no lo hicieron? El 65% se resume en que sienten que las autoridades no hacen nada, porque ya habían denunciado y no pasó nada, porque no sabe cómo denunciar o porque que son problemas menores”, precisó Caballero.

El 52% de los encuestados afirmó que ante estas problemáticas que han presenciado, de enero a la fecha han implementado nuevas formas de prevención en sus hogares. Y además, según estos sondeos, se estableció que el 34% de la gente está tomando justicia por mano propia, lo cual para Cabellero “es enormemente grave. Es una alerta preocupante. Lo más grave es que están buscando formas alternativas de seguridad”.

Durante la presentación, Caballero consideró también que este es un “dato muy asustador” frente al debate de porte de armas que se ha revivido en el país por cuenta de la inseguridad. Al respecto, brevemente, Velasco coincidió en que “es un peligro”.

Como respuesta a este balance, el ministro también anunció una millonaria inversión: “lo que necesitamos para enfrentar la delincuencia es ver qué está pasando en la calle. El Ministerio va a meter todos los recursos de Fonsecom a eso”.

Explicó Velasco que “nosotros queremos arrancar con un proyecto que llamamos 20 zonas seguras; 20 alcaldes muy interesados se acercaron y van a poner cofinanciación. La idea es hacer una inversión de $400 mil millones de pesos en la más alta tecnología en cámaras con identificación facial, de esas que a 3 kilómetros pueden identificar un número de placa, que identifican facialmente a una persona; entre otras cosas la queremos cruzar con bases de datos que nos digan de personas buscadas o con antecedentes, para prender alertas rápidas”.

En cuanto al tema de la convivencia, el funcionario contó que “le hemos propuesto a los alcaldes de Colombia un programa que hemos llamado ‘Inspecciones de policías móviles’. Entonces el ministerio entregará todos los equipos: el vehículo, equipos que midan el sonido, grados de alcoholemia y todo tipo de equipos”.

Uno de los puntos positivos, que destacó el Gobierno nacional, fue el aumento en la confianza de la ciudadanía en la Fuerza Pública. En el caso de la Policía aumentó de un 48% al 57% en dos años, y el Ejército del 54% al 65%. Además, según la encuesta de jóvenes que Cifras y Conceptos realizó con la Universidad del Rosario se estableció que en mayo del 2021 solo el 13% de los jóvenes tenían confianza en la Policía, lo cual subió al 36%.