En Medellín hay una mujer que convirtió los desechos textiles en una obra de arte

Cloth Monster End es el nombre de la obra que está expuesta en la Cámara de Comercio del Poblado. Es un monstruo piramidal construido con desechos creados en las diferentes instancias de la producción textil: el corte de las prendas, la confección y el uso.

Esta idea viene de una investigación de más de 2 años por parte Hannys Zapata, estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas, que como parte de la experimentación con el material textil, descubrió que la industria es altamente contaminante. A raíz de esto, surgió la inquietud de cómo convertir los deschos de las máquinas fileteadoras en una obra artística que visibilizara la problemática ambiental que genera la industria.

“Cuando me preguntan sobre toda esta materialidad, de pronto no tienen como mucho conocimiento de lo que pasa alrededor de la creación de las prendas, entonces simplemente relacionan que los desechos textiles sólo surgen a partir de esa prenda ya utilizada y en realidad hay todo un proceso detrás en donde no solamente se dan estos desperdicios que surgen a partir de la creación de la prenda, sino incluso desde la tintura. También trato en la obra de incorporar un poco como esa imagen del cuerpo femenino, en donde principalmente las mujeres son como las que trabajan en el campo de la confección. En este caso me adentré mucho en los talleres de confección a terceros, en donde son esos talleres que funcionan desde las casas principalmente o desde los hogares de las familias, que son normalmente liderados por las mujeres cabezas de familia o madres como tal y que se ven como absorbidas también en la problemática”, detalló la artista.

El monstruo de la tela es una de las obras de los artistas que ganaron la convocatoria de Nuevos Talentos en Arte, cuyo propósito es promover y difundir las prácticas de artistas jóvenes del departamento. Está dirigido a artistas entre los 18 y 40 años de edad. Las modalidades de la convocatoria son:

• Sala

• Vitrina

• Radio Arte

• Muralismo

Los artistas además de recibir un estímulo económico tienen la posibilidad de exhibir su obra en el Centro Empresarial del Poblado. En el caso de Hannys Zapata, en la categoría de vitrina.

Esta obra, además de representar la problemática ambiental de la industria textil, demuestra la participación de la mujer en la confección y en el arte, como forma de expresión de pujanza y talento.