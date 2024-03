Condenan a Bancolombia a pagar millonarios recursos a Alcaldía de Purificación, Tolima

Tolima

En fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Bancolombia devolver a la Alcaldía de Purificación 10.827 millones de pesos, al determinar que los sistemas de seguridad y verificación de la entidad bancaria fallaron lo que facilitó que una red de delincuentes cibernéticos lograron sustraer esta millonaria suma de dinero.

En la decisión judicial se llamó la atención porque la entidad bancaria no generó las alertas necesarias y hubo una aprobación indiscriminada de transacciones en un horario inusual para el funcionamiento de una entidad pública como lo es la noche de navidad además que existía la instrucción que la banca virtual no funcionara en días y horario no laborales.

Asimismo recordó que era obligación de Bancolombia haber establecido el comportamiento transaccional del cliente lo que permitiría advertir alguna maniobra fraudulenta por el monto de las transacciones y el horario de las mismas.

Recordemos que los hechos se presentaron durante la noche de navidad del año 2021 cuando una red delincuencial desde diferentes ciudades de Colombia lograron construir una sofisticada estrategia para desviar los recursos de la Alcaldía que estaban depositados en Bancolombia hacia más de un centenar de cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas, muchas de ellas empresas de papel que fueron creadas únicamente para este fin delincuencial. En ese momento se lograron sustraer 10.849 millones de pesos.

En diciembre del 2023, la Fiscalía logró judicializar a unas 8 personas señaladas de integrar esta red y se comprobó el rol que ejecutó cada uno en medio de esta estrategia que comprometió más de 30 personas.

En esta investigación el Ente Acusador logró la trazabilidad de parte del dinero el cual fue invertido en finca raíz, compra de motocicletas y celulares de alta gama.

El exalcalde de la población Cristian Barragán quien en su momento tuvo que sortear con esta situación celebró la decisión de la justicia y recordó que este hecho le generó una serie de dificultades en materia de gobernabilidad por una serie de protestas que se generaron por la pérdida del dinero. Al tiempo que recordó que las pretensiones del municipio eran superiores a los 15 mil millones de pesos por cuenta de la indexación y los intereses causados.