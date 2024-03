Jaime Peralta revela las claves del resurgir de Independiente Medellín

Independiente Medellín no tuvo un buen inicio de año luego de haber perdido la final del Clausura 2023 ante Junior de Barranquilla en calidad de local y con el título casi que en el bolsillo. Esta situación parece haber tenido repercusión en los primeros juegos del semestre que terminaron con malos resultados, pero la dinámica cambió y el club ya comienza a ver frutos del trabajo, como la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Deportes Tolima.

Uno de los jugadores que llegó como refuerzo y que ha mostrado buen rendimiento es Jaime Peralta, quien estuvo en diálogo con El Alargue y contó las razones del resurgir del cuadro antioqueño, así como la confianza que ha podido tener bajo el mando del técnico Alfredo Arias.

“Ya pudimos salir de los resultados que no era a favor y estamos volviendo a ganar y a sumar”, comenzó diciendo. Cuando se le preguntaron por las claves, mencionó: “Estar muy unidos. Se sabía que estábamos por un mal momento, pero en lugar de pelear, estábamos más unidos que nunca y hemos podido sacar buenos resultados”, añadió.

Respecto al duelo contra Deportes Tolima en el que se impusieron por la vía de los penales, dijo: “Hicimos un buen partido, salimos adelante, corrimos todos y gracias a Dios se nos dio el pase a Copa. Lo trabajamos mucho en la semana, las presiones, la forma de marcar y las charlas. Pudimos hacer las cosas con tranquilidad y todo nos salió bien”.

Finalmente, se refirió a la confianza que le ha dado el técnico uruguayo y lo que manifestaba el entrenador en los partidos donde no salían las cosas. “He venido trabajando desde que llegué, me entreno bien y el profe medio la confianza y hemos podido marcar en estos partidos y en lo que he marcado ha sido importantes porque son definitivos”.

“No le echaba culpas a nadie, sabíamos que todo equipo pasa por mal momento y nos tocó a nosotros, no hacíamos bien las cosas que nos mandaban, pero tuvimos el apoyo y luego se nos dieron las cosas”, concluyó.