¿Indirecta de Chaux? “Se puede trabajar al rival en los penales sin insultos ni ofensas”

Independiente Medellín se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, luego de haber vencido en la ronda preliminar al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los dirigidos por Alfredo Arias, que tenían la desventaja de disputar la llave en condición de visitante, sacaron el empate durante los 90 minutos y en la tanda aprovecharon los errores de su rival para acceder a la siguiente fase del certamen.

Uno de los héroes de la noche fue Eder Chaux, quen habló en El VBAR Caracol sobre su penalti atajado a Junior Hernández, se refirió a la preparación del la tanda junto al analista de video, reconoció que efectivamente practicaron una eventual definición por esa vía y enalteció el crecimiento del equipo a pesar del flojo inicio de campeonato.

El arquero de 32 años aprovechó también para dar una explicación sobre las virtudes y los errores que suelen cometer los guardametas a la hora de atajar en una tanda de penales. Asimismo habló sobre la estrategia de generar en el pateador desconfianza y dudas, claro está que sin usar “insultos ni ofensas”.

Finalmente, Chaux, nacido en Ibagué, indicó que no se jugó un partido especial frente al Deportes Tolima, más allá de ser de la ciudad y haber debutado allí en 2013. En su opinión, fue más fuerte el objetivo grupal de conseguir la clasificación, que una hipotética revancha frente a un club en el que no tuvo mayores oportunidades.

Clasificación en Copa Sudamericana

Preparación de la tanda

“Analizamos videos con el analista del equipo y el preparador de arqueros. Llevamos a la práctica en los entrenamientos. Sabíamos que esa instancia se podría dar en el partido y cuando nos fuimos a la tanda, hubo un espacio corto en el que repasamos todo. Junto al profe llegamos a tener en cuenta los posibles pateadores, su dirección al rematar y jugamos con eso. Al atajar, hacíamos una comunicación visual con el profe, llegábamos a un acuerdo y ya en la tanda se juega con eso. Entra uno con la parte psicológica y mental del jugador sin insultos ni ofensas, solo generando dudas, incertidumbre y buscar esa desconfianza en él… Todo fue practicado. Yo tajando y mis compañeros pateando; viendo videos de los cobradores y ellos viendo los de Chaverra. Todo eso fue de beneficio y contribuyo a que las cosas salieran de la mejor manera. Todo eso ayudó a que lo que se había preparado diera fruto, diera resultados. Gracias a Dios los muchachos fueron efectivos. Casi todos los penales fueron al otro costado del arquero y yo aporté con el de Junior (Hernández)”.

No hay que jugarse siempre, también es bueno aguantar

“Me ha ido bien atajando penaltis. El año pasado con el Once Caldas atajé dos, este año hubo dos en fechas pasadas no atajé y ayer con los más importantes pude… Considero que muchas veces los arqueros fallamos en los penaltis. Yo en algunas ocasiones caigo en jugarme muy pronto y el pateador tiene la facilidad de ubicar el balón. Cuando uno aguanta hasta lo último, se puede reaccionar hasta el momento adecuado. No es fácil, hay que practicarlo y ahora mucho más con la regla de estar pisando la línea con un pie. Es cuestión de llevarlo a la práctica y saber que si uno se juega antes, el pateador tendrá muchas posibilidades de anotar… Un penal que vaya bien al costado o fuerte, son pocas las posibilidades que uno tiene para atajarlo, a menos que te juegues desde antes. Aun así, corres el riesgo de que el pateador se dé cuenta y te la cambie”.

No hubo revancha con el Tolima

“Nunca pensé en eso, que no me dieron la oportunidad, ni que no jugué. No pasó por mi cabeza. Solo quería hacer bien mi trabajo, era un partido importante; lo emocional pasó por poder estar nuevamente con mi familia y aportar a equipo en la tanda. No tengo nada en contra del Tolima. Al contrario, saber que me formé acá y debuté acá genera un cariño especial”.

Gran momento con el Independiente Medellín

Crecimiento como primer arquero del equipo

“Siempre es bueno tener estos partidos que te ayudan a crecer, madurar y tomar confianza. El arco es una posición muy compleja, de muchos detalles. Con estas acciones y momentos de partido, va uno madurando. Siempre es bueno tener estas actuaciones, no solo pasa por la parte física sino mental, el arquero se mueve mucho por eso. Uno debe estar mayormente concentrado, atento y menos nos podemos equivocar, comparado con un jugador de campo. Siempre es bueno que pase esto para tomar esa confianza y ganar seguridad y solidez, que es lo que necesita en un arquero”.

Mejoría en los resultados

“Las primeras fechas fueron resultados muy altos, malos. Desafortunadamente no teníamos esa solidez y confianza en la parte defensiva. Las últimas fechas es de rescatar que sacamos 3 arcos en cero, es decir que mejoramos ese aspecto a partir de la concentración, sin cometer errores, la buena posición y las coberturas. Hemos sido detallistas en una agenda seguida con Liga. Nos ha tocado corregir en medio de la competencia. Ya logramos revertir esa situación de las primeras fechas siendo autocríticos y mejorando. Ahora el equipo se ve de otra manera”.