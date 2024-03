En Caldas rebaja el exceso de peso en menores de 5 años

Manizales

El exceso de peso en niños de 5 años en Caldas, durante 2023, disminuyó a 2,66% puntos porcentuales respecto a 2022 que se encontraba en 5,35%. Expertos aseguran que la jornada debe ser educativa y evitar los riesgos en el Día Mundial contra la obesidad

La obesidad representa el 18,7% de los habitantes de Colombia que están en riesgo de sufrir enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y cáncer de colon.

Ángela María Ruiz, enfermera líder en psiconutrición, dijo que se debe realizar campañas de pedagogía en las instituciones educativas para concientizar a los jóvenes sobre una alimentación balanceada y que el día no debe ser contra la obesidad sino con educación y prevención de los riesgos.

“Nuestro sistema no es de salud, sino de enfermedad y solo se ve a una patología, pero la obesidad no lo es, ya que es un factor de riesgo para muchas patologías. La salud mental influye en la alimentación si es impulsiva o no y la comida es una herramienta de gestión emocional. Debemos tener un día de educación para la salud y evitar los riesgos”, aseguró la profesional.

Activistas rechazan que se catalogue como Día Mundial contra la Obesidad que, según ellos, ha patologizado sus cuerpos, apariencias y tallas que los pone en desventaja que se producen de forma estructural.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), 1 de cada 4 niños entre los 5 y los 12 años presenta exceso de peso, es decir, alrededor de 41 millones de niños y niñas en todo el mundo.

