5 trucos para encontrar tiquetes baratos en Semana Santa

EL MAYOR SECRETO DE LAS AEROLINEAS ¿Has notado alguna vez que, al estar mirando precios de vuelos, cuando accedes de nuevo para comprar el mismo vuelo, ha incrementado su precio de manera sustancial? 🤔📲🔍 Esto ocurre porque las aerolíneas usan algoritmos que le proporcionan información de las siguientes situaciones para incrementarte el precio. 📊📈🖥️ 1 Influye el día de la semana. 📆 2 Tu dispositivo desde el que realizas la búsqueda. 📱💻 3 Tu poder adquisitivo. 🫰💰 Pero no te preocupes que hay un truco... 😉 El mejor día es el martes por la noche, comprar siempre en la segunda quincena del mes y preferiblemente un martes o miércoles. Si estás usando un dispositivo de alta gama, el algoritmo también puede detectarlo y subirte el precio, y si tu batería está baja, también juegan con el efecto prisa y aprovechan. 🪫📱📞🏇 Con lo cual intenta comprar siempre desde tu Pc, en modo incógnito, cambiando siempre la Ip y borrando las cookies, pues si no haces esto las aerolíneas tendrán información de que has tenido interés previo y aprovecharán para subirte el precio. 💻🕵️‍♂️✖️🍪 ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. 💭