Sol de media noche: ¿qué significa este fenómeno, cuándo y en dónde se da?

La rotación de la Tierra permite que en diferentes partes de la tierra se puedan experimentar diversos fenómenos relacionados con el Sol y la Luna. Los menos particulares y más extraños suelen darse especialmente en los extremos polares del planeta, como las auroras boreales, las noches polares y el Sol de medianoche.

Este último fenómeno sucede entre los meses de abril y septiembre, cuando el hemisferio norte de la Tierra se inclina hacia el Sol. Esto provoca que se generen días más largos, un clima más cálido en algunas partes del mundo y, los lugares más cercanos a esta zona del planeta, experimentan el ‘Sol de medianoche’.

National Geographic, el medio líder mundial de geografía, cartografía y exploración, explica que este fenómeno se asemeja a atardeceres interminables, pues el Sol no termina nunca de ponerse, se queda durante toda la noche al borde del horizonte, lo que forma un paisaje inverosímil.

¿Desde dónde se puede ver el Sol de Medianoche?

Los lugares que están más cerca al hemisferio norte y todo el círculo polar ártico viven este fenómeno en cada mitad de año, aunque, dependiendo del país, se puede disfrutar mejor en diferentes fechas. Entre los lugares que más se destacan por el paisaje que ofrecen a los turistas están:

Reikiavik, Islandia: se recomienda ir del 16 al 29 de julio, aunque también puede disfrutar del Secret Solstice Festival, un festival de música que aprovecha el paisaje formado por el fenómeno para crear un escenario natural inolvidable. El festival se dará entre el 21 al 23 de junio.

Fairbanks, Alaska: la mejor fecha para visitar este lugar es durante el Midnight Sun Festival, que se dará el 22 de junio este año. Durante este festival, la ciudad realiza un gran número de actividades y eventos.

Abisko, Suecia: debido a que esta ciudad se encuentra a 250 km al norte del círculo polar, se puede disfrutar del Sol de medianoche desde principios de junio. Para disfrutar mejor esta experiencia, está la Aurora Sky Station, que vende una experiencia completa.

Longyearbyen, Svalbard, Noruega: este es el archipiélago más al norte de noruega. En este lugar, se demora 4 meses en regresar la noche, el sol se mantiene y dura sin ponerse entre mediados de abril hasta mediados de julio.

Whitehorse, Yukón, Canadá: las mejores fechas para disfrutar de este fenómeno es entre el 15 al 27 de junio. En estas fechas, es donde más luz solar recibe la ciudad, en el resto del mes, se recibe en promedio 21 horas de luz solar.

Helsinki y más allá, Finlandia: en este lugar de Europa se tiene casi 19 horas de luz diurna y en los días del fenómeno de Sol de medianoche, se celebra en esta ciudad que el Festival de Cine Sol de Medianoche, que se realizará este año entre el 12 al 16 de junio.

San Petersburgo, Rusia: después de cerca de 80 noches en que esta ciudad queda sumergida en la oscuridad, llega la fiesta de la noche blanca, fecha en que se celebra el regreso del sol que se mantiene por alrededor de 24 horas en toda su altura. Para este año, se espera vivir el 12 de junio.

Videos del Sol de medianoche

Debido a que es un fenómeno tan particular para gran parte del mundo, es difícil imaginarse el escenario en el Sol no desaparezca en todo el día y que la noche no sea completamente oscura. Por esta razón, muchos viajeros se pusieron la tarea de documentar el ‘Sol de medianoche’ y estos fueron los resultados: