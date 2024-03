LeBron James supera los 40 mil puntos y sigue ampliando su récord como máximo anotador de la NBA

El pasado sábado 2 de marzo, los Lakers de Los Ángeles, se enfrentaron contra los actuales campeones de la NBA, los Denver Nuggets, en un partido que resultó ser uno de los más importantes para LeBron james, quien sigue aumentando su récord como máximo anotador de la NBA, tras superar los 40.000 puntos, en un partido que lastimosamente perdieron 114 a 124.

Antes de este juego, James necesitaba nueve puntos para superar esta cifra de puntos en su legendaria carrera y de hecho, los anotó en poco más de un cuarto para convertirse en el único jugador en la historia de la NBA en lograr estos números.

Sin embargo, Los 26 tantos, 4 rebotes, 9 asistencias y 3 robos de LeBron, los 23 de Rui Hachimura; los doble dobles de Austin Reavis (19 puntos y 14 asistencias) y Anthony Davis (17 tantos y 11 rebotes); y los 17 de D’Angelo Rusell no fueron suficientes para que los locales (38-29 de balance) pararan el empuje que ya traían los Nuggets (42-19).

Récord de puntos de LeBron James en la NBA

Cabe recordar que LreBron ya era el máximo anotador histórico de la NBA, por delante de Kareem Abdul-Jabbar (38,387), Karl Malone (36,928), Kobe Bryant (33.643) y Michael Jordan (32.292). Así mismo, En sus anteriores 762 partidos jugados, anotó siempre por lo menos 9 puntos y en toda su carrera solo hizo menos de 9 puntos en 9 ocasiones. En esta temporada lleva un promedio aproximado de 25 puntos por partido.

Sin embargo, luego de la derrota, en la rueda de prensa post partido, comentó lo siguiente: “Nunca pienso en un récord personal cuando estoy en pista luchando, pero tengo mucho respeto por la familia de los Lakers por mostrarme ese cariño en el tiempo muerto. Ser el primero en hacer esto es genial, porque sabes la historia de la liga, los grandes que jugaron aquí, y también ves los grandes jugadores que estuvieron aquí esta noche”.

No obstante, señaló: “Odio que esto pasara en una derrota. En particular, contra un equipo que juega un gran baloncesto, no pudimos ganar. Es agridulce. Pero disfruté de cada momento en pista”.