Ídolo de São Paulo pide más minutos para James Rodríguez: “Está mostrando más ganas”

James Rodríguez volvió mostrando un buen nivel con São Paulo, marcando un gol y dando una asistencia. El volante colombiano ha sumado 35 minutos en dos partidos, luego de pasar 14 juegos ausente por molestias en su pantorrilla izquierda. Si bien su entrenador, Thiago Carpini, quiere llevarlo de a poco, algunos históricos exfutbolistas como Luis Fabiano, empiezan a pedir más minutos para el cucuteño, partiendo de lo hecho ante Inter de Limeira y Palmeiras por el Torneo Paulista.

Es entendible que James de momento no haya sido titular, pues es un jugador al que hay que saberle llevar las cargas partiendo de la rehabilitación por la que acaba de pasar y la molestia crónica en la que podría recaer. Es por eso que el técnico es paciente para poder darle más minutos.

“Va a llegar un punto en que para mostrar su mejoría tendrá que hacerlo en el terreno de juego, para llegar a ese punto, sin correr riesgos en un atleta como él, es necesario tener calma”, dijo tras el juego ante Palmeiras Carpini, quien además cree que contra Ituano le dará más minutos al jugador de la Selección Colombia. “Creo que en el próximo partido va a poder jugar más. Si pudiera, lo habría tenido durante 90 minutos, claro que lo quiero ver, ustedes lo quieren ver, los hinchas también”, manifestó.

Luis Fabiano pide libertad y más minutos para James

El histórico exdelantero del club Tricolor, que supo defender a la institución entre 2001 y 2015, que ganó la Copa Sudamericana en 2012, además de disputar más de 340 partidos y marcar 210 goles, se refirió recientemente en diálogo con ESPN a James Rodríguez. Fabiano pidió más oportunidades y también fue consciente al manifestar que un jugador como el colombiano, debe jugar con libertad y sin mayor obligación a la hora de marcar.

“Ahora merece más oportunidades, está mostrando más ganas. Ahora, lo difícil es que, para que pueda jugar, tiene que cambiar el sistema de juego y hacer un equipo que piense más en él que en la táctica”, inició diciendo el exjugador de la Selección de Brasil.

Respecto a la labor defensiva de James, lo comparó con lo que hace el futbolista Élvis en Ponte Preta. “No vendrá, no va a marcar a cualquiera. Tiene que jugar como Élvis en Ponte Preta, que sigue moviéndose, no marca a nadie, se queda suelto, golpea el balón en el pie, esa es la calidad que tiene”, añadió.

Con el que no está muy a gusto Fabiano es con Lucas Moura, el atacante que llegó fue presentado junto con James a principios de agosto dle 2023. “Un punto es que a Lucas no lo estoy sintiendo igual que el año pasado, cuando llegó, con velocidad. Algo está pasando. Fue mucho más constante”, dijo sobre el ex Tottenham.

El próximo juego de Sao Paulo será contra Ituano (domingo 10 de marzo) en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Paulista, certamen en el que parece tener encaminada su clasificación a los cuartos de final. Por parte de James, espera seguir teniendo buenas actuaciones y estar en óptimas condiciones a nivel físicas para meterse en la convocatoria del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, de cara a los amistosos ante España y Rumania a finales de marzo.