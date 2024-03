Nuevo caso de intolerancia: hombre atacó a conductor del SITP con gas pimienta

Los hechos se presentaron en un SITP que cubría la ruta C124, cuando un conductor del SITP no paró en la estación de Cafam Floresta, ya que nadie timbró ni hizo la parada.

En la siguiente estación el SITP se detiene, y el señor en medio del acto de intolerancia, saca un gas pimienta se lo rosea al conductor y se va.

“Fue llegando aquí a la entrada de Morato, abro la puerta 3 y la puerta 1, bueno veo por el espejo que sale el sujeto, y pues no sé si me hizo pistola, no sé realmente, en el caso no le presté atención, y en la puerta 1 se me acerca pues la señorita de fuerza operativa a pedirme una evidencia de la unidad lógica, a la cual yo me distraje pues a colaborarle a la señorita de fuerza operativa, y ahí fue en el momento que aprovechó ese sujeto y rodeó el vehículo por la parte de la ventana del conductor como la tenía abierta, y me ataca con un gas pimienta”, aseguró el conductor.

Iban más de 60 personas en el bus, todas se tuvieron que bajar y unidades de personal de Transmilenio y unidades medicas atienden la situación.