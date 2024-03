Las promesas incumplidas de la UNGRD a Caldas

Manizales

Varios compromisos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional siguen vigentes, pese a la renuncia del director Olmedo López, en Caldas esperan que se cumplan y sirvan para mitigar el riesgo que hay por diferentes alertas latentes que tiene el departamento como es el caso de la actividad volcánica, deslizamientos, crecientes súbitas y demás situaciones que están en el mapa de riesgo caldense.

Desde el inicio de la emergencia y el cambio de nivel de actividad del Volcán Nevado del Ruiz se realizaron planes de trabajo en conjunto entre los gobiernos locales con los nacionales para lo cual se solicitaron por parte de Caldas, cerca de 8 mil millones de pesos para hacerle frente y prepararse ante una posible erupción del macizo volcánico, sin embargo, dos meses después de iniciada la emergencia por el volcán, ya estaban reportando los incumplimientos en los para dotar a los organismos de atención de desastres, crear campamentos para animales y hasta para pagar los arrendamientos de las personas que estaban siendo evacuadas.

Según la administración departamental llegaron algunos kits alimentarios, pero el fuerte de la inversión fue realizada con recursos propios.

Otra de las promesas incumplidas fue la del municipio de Supía y es que hasta el propio alcalde del municipio fue hasta Bogotá, donde el exdirector de la Unidad, Olmedo López, lo dejó esperando en una silla, es decir lo dejó plantado, el mandatario de este municipio había viajado a pesar de lo difícil que es salir a veces de estas poblaciones, con la esperanza de lograr apoyo económico para las obras de mitigación y evitar una emergencia como la que vivieron en noviembre del año 2022, cuando 3 mil personas perdieron todo tras varias crecientes súbitas de los ríos que pasan por el municipio. El hoy ex alcalde de esa municipalidad, Marco Antonio Londoño rechazó la actuación de esa entidad, que prometió recursos que nunca llegaron.

“Desafortunadamente en nuestro municipio nos cansamos de rogar de insistir y de persistir a esa unidad a esa entidad del Estado para que nos ayudara con soluciones de dragado sobre el río Supía y unas obras estructurales y definitivas para resolver la situación de inundaciones que se generaba nuestro municipio, desafortunadamente las estrategias trazadas entre la Gobernación, Corpocaldas y la Alcaldía, pues no fueron escuchadas por la Unidad de Gestión del Riesgo”.

Desde Caldas el Senador Guido Echeverri pidió que en el congreso citaran al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para pedirle respuestas frente a los incumplimientos.

“Muy ineficiente con un Director Nacional que ha sido sancionado por la Contraloría con suspensión y lo que tiene que ver con Caldas, definitivamente no cumplieron con las promesas derivadas de la crisis del Ruiz y tampoco cumplieron con las promesas que hicieron en Supía”, destacó el senador caldense.

Y aunque la emergencia del Volcán no sucedió no significa que no vaya a pasar, puesto que según insisten desde el Servicio Geológico Colombiano es un Volcán inestable y activo que puede cambiar de nivel de alerta en cualquier momento.

