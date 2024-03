¿Por qué los aviones no pueden sobrevolar la Antártida? Todo sobre este misterio

La Antártida es un continente situado en el Polo Sur de la Tierra y es el más frío, ventoso y menos habitado de todos los continentes, puesto que se trata de una gran extensión de tierra cubierta por hielo y rodeada por el océano Antártico. Este continente es un lugar de gran importancia científica debido a su papel en el estudio del cambio climático y la investigación polar.

Pese al frío, esta región alberga una diversidad impresionante de vida marina, incluidas especies como pingüinos, focas y ballenas, que dependen de sus aguas congeladas y ricas en nutrientes para sobrevivir. Además, este continente está protegido por el Tratado Antártico de 1959, un acuerdo internacional que establece la cooperación entre los países para preservar su ambiente único y evitar actividades que puedan poner en peligro su ecosistema frágil, por lo cual su acceso es bastante restringido.

Precisamente es por esta razón es que han salido a la luz diversas teorías conspirativas que tratan de explicar que este tratado es una farsa y realmente este misterioso continente esconde algo que solo las “élites” del mundo no quiere que sus habitantes se enteren. Estas teorías se han reforzado por hechos como que los aviones no pueden sobrevolar el continente, al igual que los barcos que no estén autorizados no pueden ingresar.

Teorías conspirativas más populares sobre La Antártida

Base Nazi : esta primera teoría sugiere que los nazis construyeron una base secreta en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial, donde pudieron haber desarrollado tecnología avanzada, incluso para contacto con seres extraterrestres. No hay evidencia sólida que respalde esta afirmación, pero algunos creen que los nazis pudieron haber utilizado este territorio como un refugio después de la guerra.

Civilización perdida bajo el hielo : sobre esta teoría, se tiene la creencia de que hay ruinas de una antigua civilización bajo el hielo de la Antártida, una que habría sido extremadamente avanzada y que su existencia ha sido ocultada por gobiernos y grupos poderosos.

Alienígenas y tecnología extraterrestre : otra popular es que la Antártida es el lugar donde se encuentran tecnologías extraterrestres o incluso bases alienígenas, de hecho, los defensores de esta conspiración creen que hay evidencia de avistamientos de ovnis y actividad alienígena en el continente

Puertas a otras dimensiones y agujeros negros : esta es una de las más descabelladas, ya que menciona que la Antártida podría albergar puertas a otras dimensiones o incluso agujeros negros. Se especula que estas aperturas podrían explicar fenómenos inexplicables y desapariciones misteriosas .

El origen del cambio climático: de acuerdo con esta teoría, se sostiene que el cambio climático es un engaño diseñado para encubrir la verdadera razón por la cual se está llevando a cabo una actividad intensiva en la Antártida, como la extracción de recursos naturales o la realización de experimentos científicos secretos.

¿Por qué un avión comercial no puede sobrevolar La Antártida?

Para responder esta pregunta, Martha Alonso, divulgadora científica en redes sociales, publicó un video a través de TikTok explicando la razón por la cual los aviones, por lo menos los comerciales, no pueden sobrevolar La Antártida, sino que rodean todo el continente, en el caso de los vuelos que van de Sudamérica a Oceanía.

Inicialmente, comentó lo siguiente: “No hay ninguna razón, ni paranormal, ni misteriosa, ni conspiranoica. Una de las principales causas es la clasificación ETOPS, que aplica para cualquier avión bimotor comercial, en esta se estima una distancia máxima entre un avión en el aire y el aeropuerto de desvío más cercano, en donde la mayoría de aviones la tienen establecida en 180 minutos, tiempo que solo puede tardar en el aire en caso de algún imprevisto”.

“Esto, para el 95% de la Tierra funciona bien, pero en La Antártida, el aeropuerto más cercano es el de Ushuaia, en Argentina, que está a 4.000km de distancia”, explicó Alonso.

Así mismo, otro de los factores es el frío, el cual abunda en el continente blanco. “Esto hace que cosas como el combustible, que a -47 grados puede congelarse, corra peligro, además de que los pilotos tendrían que tener un entrenamiento especial, para poder volar en esas condiciones, añadiendo que si hubiera que aterrizar de emergencia en plena Antártida, los pasajeros deberían tener trajes especiales para poder sobrevivir”, argumentó la divulgadora científica.

Por último, señaló: “Obviamente, todo esto no le saldría económico a las aerolíneas, así que tiene mucho más sentido encontrar otras rutas, para poder evitar sobrevolar este continente. Sin embargo, no solo la Antártida no se puede sobrevolar, está el Polo Norte, el Himalaya y sitios tan random como la Meca, La casa de George Washington y Disneyland”.