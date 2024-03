Panam Sports devolvería a Barranquilla el dinero de los Panamericanos: así está el proceso

Camilo Gómez Riveros es el abogado que lleva el caso que se adelanta contra Panam Sports para que le regrese a Barranquilla el pago dado para la realización de los Juegos Panamericanos. En diálogo con Deportes Caracol Domingo, Gómez indicó que el proceso inició con la queja presentada a la Superintendencia de Industria y Comercio y dicha entidad será la encargada de analizar la situación.

“La respuesta está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, es un camino que podría ser válido. El viernes pasado, la Superintendencia dio un primer paso al admitir la queja que presentamos y anunciar que le dará curso para analizar si efectivamente es un camino válido y existe la posibilidad de que se devuelvan esos más de dos millones de dólares que pagó Barranquilla por los Juegos”, sentenció.

Adicional a lo anterior, Gómez Riveros aclaró que se puede avanzar con el proceso debido a que “los efectos en el mercado sí se dieron localmente”, es decir que se afectó no solo a la capital del Atlántico sino al país el hecho de quitar, de manera unilateral, la sede.

¿Por qué la Superintendencia?

“Si fuera únicamente un tema contractual, nosotros no hubiéramos podido presentar la denuncia. Buscamos la posibilidad que tiene la ley y la constitución colombiana de regular cuando se presentan abusos en el mercado y que esos abusos sean corregidos. Quien debería dar la orden es la Superintendencia, porque aunque se trata de un contrato entre particulares del que hace parte una entidad extranjera, los efectos en el mercado sí se dieron localmente, es decir que los afectados fuimos los colombianos”.

Argumentos para pedir la devolución del dinero

“La teoría que tenemos es que el contrato era un contrato abusivo, en el que la parte fuerte era Panam Sports y la parte débil era Colombia, la ciudad de Barranquilla, el departamento del Atlántico y el Comité Olímpico. En ese orden de ideas, en ese contrato había una serie de cláusulas que hacían completamente abusiva esa relación. Le pongo un ejemplo, era Panam Sports el que podía definir si había un inconveniente o no; Panam Sports, adicionalmente, tenía cláusulas en las que decía que la otra parte no podía demandar localmente. Nosotros, que no somos parte del contrato, le estamos pidiendo a la Superintendencia que analice porque ese abuso se da con dineros públicos en el mercado local. Que utilice las facultades que le da la Constitución para tratar de regular y solventar esa situación”.

Así avanza el proceso

“Es un trámite que apenas está comenzando. No hay que ahorrar ningún camino, es explorar todas las posibilidades para que se le devuelva ese dinero a la ciudad de Barranquilla. Pedimos unas medidas cautelares que incluyen el embargo de la marca Panam Sports, que está registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio, y el potencial embargo de los derechos de transmisión que haya de los Juegos Panamericanos. La Superintendencia analizará si hay lugar para abrir la investigación preliminar. Si la hay, Panam Sports tendrá que iniciar un proceso de entregar pruebas y dentro de la Superintendencia se determinará. La ventaja es que la ley le da a la Superintendencia unas facultades supremamente amplias, entre las cuales está devolver todo al estado en el que estaba. Eso es lo que queremos, que sea un mecanismo para que se devuelvan estos dineros que fueron pagados por Barranquilla”.

Los abogados no buscan dinero

“Entre las pretensiones no está una tajada, no vamos detrás de un pedazo de la reclamación. La reclamación va en que se devuelve dinero a quien lo pagó, en este caso a la ciudad de Barranquilla”.

Es un proceso complejo, pero no demorado

“Son procesos que no son de un día para otro, por eso fue que tomamos medias cautelares, las que sí pueden ser tomadas con medida preliminar. Pero tampoco son procesos que sean tan demorados, considerando que la SI en este tipo de casos es muy juiciosa y hace una averiguación preliminar, que es lo que queremos. Que analicen si desde el punto de vista del contrato, hay cláusulas que están abusivas y efectivamente hay una parte que predominó al tomar decisiones de forma unilateral dentro de ese contrato, el cual afecta dineros públicos que son de la ciudad de Barranquilla. En este caso, la ventaja es que se le garantizan los derechos a todas las partes investigadas”.