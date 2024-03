Millonarios: ¿cuáles son las lesiones de Leonardo Castro y Santiago Giordana?

Millonarios no levanta cabeza en la Liga. El cuadro capitalino cayó este sábado 2 de marzo con Equidad en El Campín (1-2) y acumula ya cuatro derrotas consecutivas, siendo este uno de los peores registros en la era Alberto Gamero. Con este resultado, el azul continúa en la parte media-baja de la tabla con 11 unidades.

Justamente al respecto habló Gamero en rueda de prensa. El samario de 60 años agradeció a los hinchas por el apoyo durante los 90 minutos, más allá de que no se logró el resultado esperado, y sentenció que del mal momento se repondrán porque el grupo “está fuerte en la interna”.

“Este grupo sabe que hay un buen equipo, las cosas no nos están saliendo, pero eso no quiero decir que no tengamos un buen equipo”, sentenció.

Finalmente, el entrenador se refirió a las lesiones de Leonardo Castro y Santiago Giordana, quienes se lesionaron en medio del partido. En ambos casos se les harán los estudios médicos pertinentes para determinar su tiempo de incapacidad. De no poder jugar lo que viene, Juan Carvajal y Ramiro Brochero recibirán su oportunidad.

Caída con La Equidad en El Campín

Falta de efectividad

“Enfrentamos al equipo que menos goles le hacen en el torneo. Creamos opciones de gol: la de Beckham, la de Castro y la de Emerson. Le llegamos un equipo que se defiende muy bien. Hemos intentado con media distancia, con paredes... Estamos haciendo ejercicios de ubicación, los balones siempre se van por arriba. Nos hace falta el jugador individual, así muchas veces se desbaratan los bloques bajos. Nos está haciendo falta eso y lo estamos trabajando. No solamente los duelos ofensivos, también los defensivos”.

El grupo está fuerte en la interna

“Yo veo un grupo fuerte, no veo un grupo decaído. Hicimos un esfuerzo grande ante un rival que por momento nos atacó y en otros momentos se defendió bien. La iniciativa la teníamos nosotros, queríamos ganar. Hoy hubo un desgaste, en el día a día que nosotros vivimos con ellos, les mostramos videos, jugadas buenas que sucedieron antes de estos cuatro partidos. Los veo fuertes, el lunes vamos a corregir lo que hoy vimos, vamos a mejorar cosas. Este grupo sabe que hay un buen equipo, las cosas no nos están saliendo, pero eso no quiero decir que no tengamos un buen equipo”.

Agradecimiento a la hinchada

“Así como la semana pasada les manifesté el dolor que tenía, hoy manifiesto la alegría interna y el agradecimiento de toda esta afición que nos vino a acompañar. No solamente conmigo, también con los jugadores. Eso seguro que nos va a motivar a pelear por ellos. La interna de este equipo la veo fuerte. Esto es lo que, a ellos y a mí, nos va a motivar a seguir peleando duro para meternos. A nuestra afición, la verdad, muchas gracias por lo de hoy y que sientan que este equipo va a pelear por ellos”.

Lesiones del equipo

Diagnóstico médico

“(Giordana) Dolor en isquiotibial izquierdo, se le hará resonancia mañana. Según el tacto del médico no es grave, pero hay que hacer resonancia. Lo de Leonardo Castro es dolor en el abductor derecho, se le hará resonancia mañana o el lunes”.

Cargas físicas

“Nosotros nos hemos dado cuenta de que no solamente son las lesiones lo que nos pasa, hemos visto que, por ejemplo, Alfonzo ha jugado casi todos los partidos. Hoy nos metimos dos goles nosotros ante un gran rival. Hay que tomarlo con paciencia, sin relajarse, pero pensando que este equipo está fuerte y que todavía faltan puntos por disputarse. Yo sé que vamos a pelear”.