Este es el único alimento que no tiene fecha de vencimiento: por qué

Muchos de los alimentos que las familias tienen en sus hogares cuentan con una fecha de caducidad o vencimiento, que muchas veces está establecido por las autoridades sanitarias de cada país. No obstante, existen algunas que de una u otra manera, gracias a sus componentes, se conservan mucho más que otros.

Esto hace que surja la pregunta de si existe alguna comida en el mundo que no tenga un límite de consumo, o hasta que no se pueda descomponer. Claramente, hay que tener en cuenta que existen diferentes métodos de conservación que se pueden implementar para que los alimentos duren más tiempo, sin embargo, a continuación le contamos los que no tienen fecha de vencimiento.

Alimentos que no tienen fecha de caducidad

Para responder esta pregunta, le dejamos un listado de 8 alimentos básicos que no caducan. Cabe recordar que en malas condiciones, puede que sí se dañe alguno de sus componentes, por eso también mencionamos cómo conservarlos de manera adecuada.