César Farías se defendió de las críticas: “El nivel de juego en América no es el problema”

América de Cali es otro de los equipos grandes del país que anda en un momento sumamente complicado. El cuadro vallecaucano perdió 2-0 en su visita al Deportivo Pereira y llegó a seis partidos sin conseguir una victoria en Liga (tres empates, tres caídas). El momento es asbolutamente tenso.

Finalizado el compromiso en el Hernán Ramírez Villegas, César Farías, entrenador del equipo escarlata, aseguró que su equipo juega bien y no es superado por sus rivales, el problema radica en que no se encuentran los caminos al gol. Asimismo, sentenció que tiene la plena confianza en sus dirigidos de cara a la recta final de la Liga y la venidera Copa Sudamericana.

“Si no (hubiese un buen ambiente en el club), no tuviésemos el nivel de juego que mostramos y lo vamos teniendo partido a partido. Que no hemos llegado de cara al gol es una cosa muy diferente, hoy pagamos muy caros los pequeños detalles, el fútbol es así... Los otros equipos grandes también, en su mayoría, están viviendo la misma circunstancia”, sentenció.

El próximo reto del América será precisamente por fase previa de Sudamericana ante Alianza FC, cuadro que oficiará de local en el Metropolitano de Barranquilla. Al respecto, Farías indicó que se siente tranquilo debido a que es una llave de eliminación directa y no está la presión por conseguir los puntos.

Derrota con el Pereira

El factor anímico fue clave

“Un partido anímico totalmente, no conseguimos meterla, generamos, lo buscamos, intentamos, controlamos más el juego, fuimos, perdonamos... El rival tiene lo suyo. Es un partido en el cual ves los dos goles, llegamos en superioridad numérica dentro del área y no la podemos sacar, nos hacen el gol, y el otro era un 2 contra 1 en la que se puntea una pelota y nos la clavan al palo contrario. Nosotros no tuvimos la misma dicha las veces que llegamos. Es algo netamente emocional, no se arregla a los trancazos, se arregla con trabajo, con insistencia, con dedicación, con el dolor que nosotros sentimos por perder”

Charla al término del partido

“Si nosotros no generáramos fútbol, diría ‘nos pasaron por encima y ya’, pero no es lo que yo veo que sucede en la cancha. Sí veo un deseo de salir adelante, de sacar las cosas, pero esa dicotomía no nos está haciendo bien. Le dije a los jugadores que me esperaran en el camerino, que quería escucharlos para saber cuál era su sentir. Los otros equipos grandes también, en su mayoría, están viviendo la misma circunstancia, todo es ganar de cualquier forma. Yo no soy el dueño de la verdad, pero desde mi experiencia digo que no puedo recriminar las ganas a los jugadores, su actitud, su disposición, que trabajan, que han estado jugando y que hoy tuvimos bastante mala suerte”.

Lo que trae el calendario

Hay mucho por trabajar

“Yo no estoy tranquilo, nosotros nos estamos ocupando y estamos todos los días en eso. Nos vamos ahorita a reflexionar, lo que sí está claro es que el nivel de juego no es el problema como lo quieren hacer ver, el problema es que no la hemos metido y eso nos genera una desconfianza que nos desespera. Es más emocional, pero tenemos que entender que es fútbol y necesitamos tranquilidad”.

Duelo ante Alianza en Copa Sudamericana

“La Copa Sudamericana es muy distinta, no tienes esa presión de los puntos, se juega a puerta cerrada. Tenemos la obligación de ganar, somos un equipo grande y estamos haciendo el fútbol para ganar. Hay que ir a ganar a Barranquilla y en Liga entender que no podemos seguir jugando bien y perdiendo. Controlar la cabeza, ver las cosas con claridad y no entrar en precipitaciones”.