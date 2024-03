“Dayro genera respeto, le da un salto de calidad al fútbol colombiano”: James Aguirre

Once Caldas pasa por un gran momento en la Liga. Dos victorias consecutivas, ambas en condición de visitante, lo mantienen a raya de los puestos de descenso e incluso se reafirma dentro del grupo de los ocho con 15 unidades.

Una de las grandes figuras del cuadro albo es Jame Aguirre, arquero que llegó procedente del Atlético Bucaramanga para esta temporada y que logró ganarle el pulso al también fichaje Ezequiel Mastrolía. En diálogo con Deportes Caracol Sábado, Aguirre manifestó su felicidad por haber llegado a la ciudad de Manizales e hizo público su agradecimiento con la hinchada y cuerpo técnico del Once por el apoyo recibido.

“En Bucaramanga estaba mi familia y todo, pero salimos con muchos sueños por cumplir, a sabiendas de que lo que me hablaron de Manizales así lo era. Es una ciudad de mucho futbol, una gran hinchada, la gente se ha portado muy bien conmigo y mi familia, nos acogieron de la mejor manera. Tomamos una gran decisión, estamos muy contentos, aunque no fue fácil porque en Bucaramanga teníamos todo también, habíamos construido un presente. Ahora solo quedan palabras de agradecimiento en Bucaramanga y muy feliz por lo que estoy viviendo en Manizales”, sentenció.

Asismo, el guardameta de 31 años se refirió al penalti atajado en el último minuto al ‘Rifle’ Andrade, intervención que le permitió a los dirigidos por Hernán Darío Herrera sacar tres puntos de oro en su visita al Deportivo Cali. De paso aprovechó para elogiar a Dayro Moreno, quien continúa en la búsqueda de igualar y superar el récord de goles de Sergio Galván Rey en el fútbol colombiano.

Gran victoria frente al Deportivo Cali

Se gana en Palmaseca sin recibir gol

“Es un trabajo grupal. Si bien hicieron un desgaste y un esfuerzo importante durante todo el partido, lo mínimo que uno puede hacer atrás es tratar de mantener el arco en cero y así retribuirles todo ese gran esfuerzo. Fueron 98 minutos en los que lo dieron todo y lo más importante es que se logran los resultados, que veníamos necesitados y con ello volver a coger esa confianza que todos necesitamos”.

Penalti atajado al Rifle Andrade

“Era un momento difícil por ser el minuto 94. Cali tenía varios cobradores, no era solo Andade, sino también Córdoba, Reina, Jarlan Barrera, cobradores que tienen una calidad única. Ha sido un trabajo grupal, tenemos un gran entrenador de arqueos que es el profe Marín, que ha estado a nivel internacional y en equipos grandes. Hace un trabajo importante al analizar los jugadores, de darnos la información detallada, que nos ha servido muchísimo a nosotros como alumnos de él. Esto es más un tema grupal, llegamos a los partidos con muy buena información para decidir mejor, pero también los penales son una lotería y tiene que ver estudiar los rivales”.

Nuevos aires en el Once Caldas

Salida del Atlético Bucaramanga

“En Bucaramanga quedé muy bien con los directivos, fueron grandes momentos. Muy agradecido también con el Once Caldas porque me abre las pertas, me he sentido super contento en una gran ciudad, la hinchada, los directivos. Creo que lo de Bucaramanga es un recuerdo lindo, siempre estaré muy agradecido, pero necesitaba continuidad. Once Caldas me da ese gran apoyo y estamos luchando porque cada día las cosas se den, vivimos un presente bastante bueno y esperamos seguir así”.

Compartir con una leyenda como Dayro Moreno

“Es un privilegio tener a un jugador como Dayro. Tuve la oportunidad de jugar también con él en Bucaramanga y de enfrentarlo. El hecho de ver al goleador del fútbol colombiano, en contra, genera un plus y una preocupación para todos los equipos. La calidad que tiene Dayro difícilmente la vamos a conseguir en varios jugadores en Colombia. Dayro genera respeto, calidad, le da un salto al fútbol profesional colombiano y lo está demostrando partido a partido. Como grupo, estamos felices de tener al goleador, sabemos que en cualquier momento nos resuelve un partido y nos da eso, es un ganador. Nos va a aportar muchísimo. Estamos seguros de que no solo va a ser el récord, sino que va a colocar el listón bastante alto porque el hombre tiene muchos goles por mostrar”.