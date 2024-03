¿Qué dicen las encuestas sobre imagen presidencial y percepción de país?

En Hora20 noche de análisis de encuestas. Una mirada a través de dos mediciones que han salido en las últimas horas, la Invamer Poll y la Polimétrica, sobre el estado de ánimo de los colombianos, las preocupaciones, los temas clave y la percepción sobre el gobierno nacional. También una mirada al momento que viven las instituciones y el arranque de los gobiernos locales que son medidos por primera vez.

Arranquemos por los resultados de estas encuestas frente a imagen presidencial, pues las dos concuerdan en que la imagen del presidente Gustavo Petro tiene una mejoría. En Invamer el 58% desaprueba la gestión del presidente, cayendo 8 puntos frente al 66% que tenía en la última medición. De otro lado, llegó al 35% de aprobación, una mejoría de 9 puntos, teniendo en cuenta que estaba en el 26 en diciembre, cuando llegó al punto más bajo.

Por el lado de Polimétrica, el presidente tiene un 54% de imagen desfavorable, mejorando cinco puntos frente al 59% que tenía en noviembre del 2023. Por el lado de la favorabilidad, en esta medición se ubicó en el 42%. Según el ponderador de encuestas de La Silla Vacía, Gustavo Petro hoy tiene 55% de desaprobación y 38% de aprobación.

Por su parte, Francia Márquez, la vicepresidenta alcanza 60% de desfavorabilidad en Polimétrica, mejorando cuatro puntos frente a la última medición de noviembre del año pasado.

Ficha técnica de las encuestas

Encuesta Invamer: 1.200 encuestas realizadas entre el 16 y el 25 de febrero con un margen de confianza del 95%. Encuesta encargada y financiada por Invamer.

Encuesta Polimétrica: 1.645 encuestas realizadas entre el 16 y el 25 de febrero en cuatro ciudades capitales con un margen de error del 4,7%. Encuesta encargada y financiada por Cifras&Conceptos.

Lo que dicen los panelistas

Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá, doctora en Estudios Políticos y profesora en la Universidad Nacional, explicó que la mejora en imagen del Presidente da oxígeno al Gobierno y hay más optimismo, “el capital político de Petro ha estado sobre el 35%, esto puede tener de muchas cosas que expliquen por qué se recupera, sobre todo, en jóvenes”.

Detalló que se pueden identificar algunas razones que explican el cambio, “históricamente los gobiernos locales generan más optimismo y empiezan bien, entonces eso puede tener efecto colateral sobre gobierno nacional”. En ese sentido, dijo que si la economía va bien, pues esto tiene efecto en el gobierno, “dos indicadores han mejorado: desempleo e inflación. Esto genera un ambiente positivo”, pues destacó que estos elementos tocan el bolsillo y el ingreso de los ciudadanos, “ahí el país ha ido cediendo”.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, detalló que el Presidente representa un sentir nacional muy importante, “que suba 7 y 9 puntos, significa que la gente percibe de manera positiva lo que hace el Gobierno”, de hecho, señaló que la presencia e imagen institucional del presidente a nivel internacional es percibido positivamente en Colombia y eso se le reconoce, “es importante que el Gobierno y los ministerios avances más rápido, que ejecuten, que implementen”. Precisamente sobre ese aspecto internacional, dijo que traer la COP a Cali es importante, así como lo es la conferencia mundial en seguridad.

De otro lado, dijo que estas dos encuestas están en cuatro grandes ciudades, “pero si se mide todo el país seguramente las cifras favorecerían más al presidente Petro. Hay que ver cómo ven al presidente en Nariño o La Guajira”.

Carlos Arias, gerente de Comunicación Pública y Política en Estrategia & Poder, profesor universitario, consultor en comunicación política y candidato a doctor en Piscología, explicó que la emocionalidad a fin e inicio de año se transforma, “no hay empresa en estudio de percepción que haga estudios en diciembre o en enero porque la emocionalidad se transforma, entonces ese olvido de los hechos hace que la imagen del presidente mejore”.+

También destacó que Petro es muy bueno y hábil en el ejercicio de la narrativa, “muchos colombianos no entran en el detalle de la cifra de crecimiento económico, lo que importa es la sociedad del espectáculo”.

Explicó que el gobierno estaría aplicando atajos cognitivos, “eso consiste en no quedarse en los detalles de la explicación de la realidad, no miro la cifra de desempleo y me quedo en el atajo que es lo que me muestra la pantalla: los medios públicos hoy tienen ecosistema digital armado”.

Augusto Reyes, abogado, magister de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica y director de Poder&Poder, comentó que al presidente Petro no le va bien, “si se ve medio lleno el vaso, pues podríamos ver que sí recupera algo de terreno. Cada golpe a Petro y su familia, él es bueno capitalizándolo y eso genera solidaridad”, pues comentó que en el Presidente utiliza la estrategia de victimización, la capitaliza y hace que las personas de su base se solidaricen.

En cuanto a la imagen que tiene el alcalde Galán, dijo que arranca flojo, “Bogotá es una ciudad muy compleja. Él ha tenido dificultades en temas de salud, el conflicto ambiental de los incendios dificulta su precisión de liderazgo, pero también la política es cruel”.