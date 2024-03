Presidente de Dimayor: “Hay como una percepción de corrupción, pero eso no es así”

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, pasó por los micrófonos de El VBar Caracol para referirse a varios temas sobre la Liga colombiana. En principio, habló de las amenazas que han sufrid diferentes actores del balompié local, como directivos de Nacional y Once Caldas, jugadores y árbitros.

Respecto a las intimidaciones contra el árbitro, Carlos Ortega, designado para el duelo Deportivo Cali contra Once Caldas, aseguró que le brindarán todas las garantías para poder llevar a cabo el encuentro sin ningún tipo de percance.

“Vimos que de alguna manera, si amedrentan, son pancartas irresponsables y rechazamos eso. El fútbol no puede estar coartado por desadaptados y creo que debemos rodear al futbol, al árbitro y darle todas las garantías. Ya hablé con él y las autoridades, le vamos a dar todas las garantías para que pite y se desarrolle como se tiene que desarrollar en calma”, comentó. Asimismo, manifestó que no hay posibilidad de que se aplace algún partido, salvo que pasen hechos extraordinarios.

Amenazas a los directivos de Nacional: “Esto es inaceptable. Por más que el fútbol genere la pasión y reacciones, una reacción no se entiende. Hay que rodear a directivos, apoyar el ecosistema del fútbol y no importa los resultados, al final es un deporte que nos une a todos, pero a la larga es un juego, es entretenimiento y por más que no se den los resultados no hay derecho para amenazar a una persona. El fútbol no va a parar”.

Nivel del arbitraje: “Ramón dio unas declaraciones interesantes. En este momento en el que estamos, todos debemos tener responsabilidad sobre los comentarios que hacemos y bajarle la temperatura a esto. Se ha mostrado que hay como un halo de corrupción y eso no es así. Envié una carta a los presidentes diciendo que tenemos que ser cuidadosos con las declaraciones que damos porque eso alimenta esto que pase de alguna manera. Desde el punto de vista periodístico también hay que ser cuidadosos con muchas cosas”.

Preparación de árbitros: “La Federación y yo tenemos una responsabilidad grande de impulsar el arbitraje y capacitar a los árbitros, trabajar desde lo técnico, desde el VAR. Es una preocupación de todos, las quejas son válidas, pero esto es de todos y tenemos que rodear al fútbol y al ecosistema del fútbol. No podemos dejar que unos desadaptados nos pongan en jaque”.

Autocrítica con el nivel del arbitraje: “No vamos a tapar el sol con una mano, los árbitros claro que se equivocan y hay que trabajar en que cada vez se equivoquen menos. Se han cometido errores que tenemos que corregir y entre todos buscar cuál es la solución”.

Preparación de árbitros: “En enero tuvimos pretemporada en Cali donde los capacitamos a los árbitros FIFA, tipo A, B y las árbitras de la liga femenina. Tenemos que seguir trabajando, esto no puede parar y la federación tiene un compromiso desde el punto de vista económico e invierte sumas de dinero en el año”.

¿Una árbitra dirigiendo un partido de primera?: “Tenemos tres mujeres en las asistentes que tiene un buen nivel y son árbitras FIFA y por qué no. Están capacitadas y tienen un buen criterio”