Árbitro recibió amenazas previo al partido Cali vs. Once Caldas

El fútbol colombiano se encuentra viviendo una nueva ola de violencia. En los últimos días, diversos actores del balompié nacional se han visto inmersos en amenazas por parte de mal llamados hinchas. El último en recibir intimidaciones fue el árbitro Carlos Ortega, encargado de pitar el encuentro entre Cali y Once Caldas por la fecha 10 del campeonato. Algunos periodistas aseguran que la Dimayor estaría considerando reprogramar el partido ante las intimidaciones que recibió el árbitro cartagenero.

Los amedrentamientos contra el juez central estarían llegando por parte de barras populares del cuadro azucarero. En la cuenta de X (anterior Twitter) del usuario Ultras Pradera 1999 publicaron la foto de una pancarta en la que se lee: “Ortega pita bien, tu familia te espera”.

Asimismo, la publicación está acompañada por una reseña de Wikipedia que le da contexto a la frase que acompañó al trino: “Que no se repita la historia de tu tío”. Carlos Ortega es sobrino de Álvaro Ortega, árbitro asesinado en 1989 luego del partido entre América y Medellín que llevó a la cancelación del torneo en ese año.

Ortega fue designado para el encuentro entre Cali y Once Caldas luego de 8 partidos de ausencia, pues se encontraba suspendido. Si bien la Comisión no dio a conocer algún motivo, no había vuelto a dirigir desde el duelo entre Fortaleza y Patriotas, en el que expulsó a dos jugadores del cuadro boyacense.

Dimayor rechazó intimidaciones

En el marco de la ola de amenazas que han recibido directivos de equipos como Nacional, Once Caldas, futbolistas y árbitros, la Dimayor emitió un comunicado rechazando estos actos. “La División Mayor del Fútbol Colombiano-DIMAYOR, en cabeza de su presidente Fernando Jaramillo, rechaza las amenazas y actos de intimidación que han recibido en los últimos días directivos, jugadores, árbitros, funcionarios y distintos actores del FPC”, se lee.

“La DIMAYOR hace un llamado a la sana convivencia en el fútbol, invitando a todos los seguidores a disfrutar de la fiesta del deporte y denota que este no puede ser una excusa para convertirse en un generador de violencia”, agregaron.