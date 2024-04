40 años de su muerte, el recuerde del ministro Rodrigo Lara Bonilla sigue vivo en el Huila

Neiva

Luego de 40 años del asesinato del líder político y ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, a manos del narcotráfico, la imagen del líder se mantienen viva ente los huilenses, quienes le han seguido toda su historia y legado que dejo a nivel nacional.

La conmemoración el día de hoy 30 de abril, empezara con una ofrenda floral y posteriormente se realizarán eventos catedráticos en la asamblea departamental, como en instituciones educativas que llevan el nombre del desaparecido ministro de justicia.

Para Rodrigo Lara Sánchez, ex alcalde de Neiva, diputado del Huila e hijo del ministro afirmo que “las cosas no han cambiado, el narcotráfico sigue permeando la clase política, la sociedad y entidades. Pido que no nos dobleguemos ante estas situaciones que quieren amedrantar al pueblo colombiano y lo único que causan es zozobra y temor entre los pobladores, como lo que esta sucediendo hoy día” afirmo el líder.

La jornada contará con la presencia de Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia, presidentes de las Altas Cortes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Además, para concluir con este día, se llevarán a cabo unos actos conmemorativos en la duma departamental.