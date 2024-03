Cuestionan nombramiento en Gobernación de exconcejal investigado por presunto abuso sexual

Manizales

En Manizales hay molestia por la contratación en la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación de Caldas del exconcejal de Manizales del Partido Liberal, Víctor Hugo Cortés, quien fue denunciado por el presunto abuso sexual a un menor de 14 años en el año 2021.

La inconformidad y voz de protesta la dio a conocer, la madre del niño que habría sido afectado por esta situación, quien además expresó que, espera una respuesta por parte del mandatario de los caldenses, Henry Gutiérrez sobre este nombramiento.

Esto manifestó en los micrófonos de Caracol Radio, “la verdad es que nos desconcierta mucho como familia el saber que el gobernador tomó está decisión de contratar en un cargo público a esta persona, después de que cuando fue candidato al Concejo en las pasadas elecciones, y donde la ciudadanía reflejó en las urnas el desacuerdo en que fuéramos representados por él; entonces con esta noticia, la verdad mucha gente me llamaba inconforme, amigos clientes, y me decían que cómo es posible que esto esté pasando, por lo que estamos en desacuerdo ya que, esto es un caso de relevancia nacional.”

Y agregó que, “saber que el gobernador hizo esto sin tener en cuenta la hoja de vida este señor, y yo pienso, soy independiente y comerciante, por lo que creo que en el momento de uno contratar a un empleado, pues lo primero que usted lo mira es su hoja de vida porque nos va a representar y en mi caso a mí como empresa. Entonces un señor con esta denuncia de un abuso a menor de edad, que no es cualquier cosa y que este prestando sus servicios en la Oficina de Control Disciplinario, es no conocer el respeto hacia un niño, no tener valores, ni tener principios y por eso reitero, yo quiero que el gobernador se pronuncie, nos de una explicación como ciudadanos y a nosotros como familia.”

Las audiencias judiciales por este hecho, se reanudarán iniciando el mes de octubre de 2024.

Esta casa periodística consultó a la Jefatura de Prensa de la Gobernación de Caldas sobre este caso, pero manifestaron que por el momento no se van a pronunciar.

Le puede interesar: Varias emergencias se registraron por incendios forestales en Filadelfia y Supía en Caldas

Le puede interesar: Supersociedades interviene captadora ilegal en Manizales