Mensaje de Sergio Galván Rey a Dayro Moreno: “El récord continuará en casa”

El fútbol colombiano está expectante por Dayro Moreno, quien está a un solo gol de igualar a Sergio Galván Rey como el máximo anotador en la historia del campeonato y a dos de poder superarlo y lograr esa marca, que está con el nombre del colombo argentino desde 2011. El tolimense, por su parte, podría alcanzar las 224 anotaciones ante el Deportivo Cali en Palmaseca, este viernes 01 de marzo.

Horas antes de ese duelo en suelo vallecaucano entre Once Caldas y Deportivo Cali, Galván le envió un mensaje a su colega de posición que está al acecho de su registro. Reconoció la importancia de ese logro a nivel personal, pero sobre todo, le dio el valor al conjunto de Manizales, que una vez Dayro supere la marca, seguirá enorgullecido por contar con el futbolista que logró semejante reconocimiento.

“Para mí ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano es un grandioso honor y el Once Caldas ha sido muy importante en ese logro, ya que fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a Colombia y donde tuve la oportunidad de marcar muchísimos goles. Ahora Dayro está muy cerca de romper ese récord, me alegra por él, lo conozco desde que llegó a Once Caldas y tuvimos la posibilidad de compartir muchos momentos. Sé lo que cuesta, lo que significa y lo que se siente hacer historia, y lo mejor y lo más lindo, es que ese récord continuará en casa, en el Once Caldas”, fue el mensaje compartido en las redes del blanco blanco.

Instantes más tarde, Dayro respondió con otro video en el que resaltó el privilegio de haber compartido vestuario con Galván, con quien coincidió en Once Caldas y alcanzaron a jugar 7 partidos juntos, antes de que el colombo argentino tomara destino al MetroStars de la MLS.

“Hola Sergio, le mando un saludo muy especial. Muy contento de estar cerca ese récord, es un compromiso muy grande, sé la gran persona que eres, el ser humano, tuve la oportunidad y el privilegio de compartir con vos, habitación y todo. Dios te bendiga y nos estaremos viendo”, dijo el goleador.

Galván es el máximo goleador en la historia de Once Caldas con 171 en 397 partidos, para un promedio de 0.43 anotaciones por partido. El hoy comentarista de televisión, también tuvo paso por Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Santa Fe.

Los 20 máximos goleadores del fútbol colombiano

1. Sergio Galván Rey: 224

2. Dayro Moreno: 223 *

3. Iván René Valenciano: 217

4. Hugo Horacio Lóndero: 211

5. Oswaldo Marcial Palavecino: 204

6. Jorge Ramírez Gallego: 201

7. Omar Lorenzo Devanni: 200

8. Víctor Hugo Aristizábal: 187

9. Arnoldo Iguarán: 186

10. Willington Ortiz: 184

11. José Omar Verdún: 184

12. Rubén Darío Hernández: 182

13. Antony de Ávila: 181

14. Léider Preciado: 179

15. José Montanini: 178

16. Carlos Castro: 170

17. Alfonso Cañón: 162

18. Nelson Silva Pacheco: 163

19. Casimiro Ávalos: 160

20. Orlando Ballesteros: 153