Fuerte llamado de atención a las carnicerías de Bucaramanga

Bucaramanga

Ante las denuncias de la comunidad por la situación de salud pública en locales comerciales de venta de carnes y comestibles, la alcaldía de Bucaramanga aseguró que los establecimientos que no cumplan con las normas sanitarias recibirán sanciones.

Por tanto la Secretaría de Salud y Ambiente se reunió con los propietarios de los locales de almacenamiento, distribución, expendio, transporte de carga de productos cárnicos.

“La problemática según la denuncia afecta a los consumidores porque genera riesgos a la salud teniendo en cuenta las inadecuadas condiciones de los productos”, señaló José Alfredo Jiménez, líder del Programa de Alimentos.

Conforme a lo que han investigado las autoridades locales se ha encontrado que la mayoría de los expendios de carne se encuentran en las plazas de mercado.

“Se han descuidado con las condiciones de las normas sanitarias, es decir existen establecimientos que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Algunos de los manipuladores de alimentos no están utilizando la vestimenta. No tienen una buena higiene personal y les falta capacitación”, agregó Jiménez.

Incluso durante la visita que se hizo en las plazas de mercado se encontró presencia de aves de carroña, palomas y toda clase insectos. La autoridad de salud le exigió a los propietarios mantener en buen estados los pisos y paredes de los locales, o de lo contrario habrá sanciones.

Se solicitó verificar en qué condiciones se encuentran los equipos de refrigeración y utensilios, hasta se encontró que en varios locales los manipuladores de productos cárnicos no cuentan con certificación médica, generando desconfianza a la hora de la compra pues no se puede verificar si estas personas no tienen alguna enfermedad transmitible.

En los próximos se llevará a cabo actividades de inspección en todas las carnicerías de la ciudad. También se realizará una mesa de trabajo para tratar los temas asociados a las condiciones sanitarias que se vienen presentando.