“El Gobierno se está llenando de un activismo destructivo”: Jorge Iván González

“Es muy duro lo que ha pasado… El tono del Consejo de Ministros cambió de manera sustantiva… Es increíble como pasamos de un Consejo de Ministros de gobernantes a un gobierno de activistas y eso es brutal… No entiendo por qué el presidente nunca estuvo contento con nosotros?… No sé, no entiendo”.

En su primera intervención pública en un evento académico después de su salida del gobierno, se mostró preocupado por la no ejecución del Plan de Desarrollo y lo costoso que eso puede ser para el país.

“¿Qué es más importante?. La palabra del presidente o el Plan de Desarrollo, porque la palabra del presidente es tan potente frente a los artículos del Plan de Desarrollo que es la arquitectura legal de todo. Por qué el Plan de Desarrollo no es el plan de gobierno del presidente y entonces podemos caer en un activismo que destruya cualquier transformación”, añadió en medio de lo que calificó el mismo como una terapia de desahogo.

En este mismo evento organizado por la Academia colombiana de Ciencias Económicas como un homenaje a Cecilia López, José Antonio Ocampo y Jorge Iván González, la exministra de agricultura hizo una radiografía preocupante de lo que está pasando en los ministerios con la llegada de activistas y la salida de tecnócratas.

“Tanto que hablan de Neoliberalismo y la política social de este gobierno es absolutamente neoliberal, la vapuleada que este gobierno le ha pegado a tecnocracia es una vergüenza, hoy predomina el activismo que es muy importante para la sociedad, pero mi pregunta es si el activismo sabe ejecutar… eso es lo que predomina… Mi preocupación es que el cambio que debe seguir siendo una prioridad muera porque se va a asociar a lo que está haciendo este Gobierno, ¿Cómo recuperamos el cambio para que no muera?”, señaló.

Dijo que le preocupa que muchas de las cosas que se plantearon en el arranque del Gobierno se pierdan.

“Aquí los únicos economistas que no son neoliberales para el Gobierno, son los de la universidad nacional, el resto todos somos neoliberales”, puntualizó.