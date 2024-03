Edwin Cetré: “El sueño es un llamado a la Selección Colombia”

El extremo colombiano Edwin Cetré, quien ficho principios de año por Estudiantes de la Plata de Argentina, luego de una gran temporada con el DIM, donde marcó 21 goles y dio 7 asistencias en 66 compromisos. Estuvo hablando en el Vbar de Caracol Radio, sobre su presente y rápida adaptación al futbol argentino, donde ya suma 4 partidos.

Se le inició preguntando sobre cÓmo ha sido su llegada a Estudiantes, un equipo tradicional del fútbol argentino, “Ya voy a cumplir un mes, desde que llegué. Muy bien es un club muy organizado, tiene valores muy claros, de respeto, humildad, entonces desde que llegué me sentí como en casa, los entrenamientos sí muy diferente a lo que es en Colombia, pero de resto muy bien, todo muy contento por acá”.

Cetré habló también sobre la principal diferencia entre el fútbol colombiano y el fútbol argentino, “Principalmente el ritmo, estuve un año en Medellín, los entrenamientos con el profe Alfredo son intensos, pero llegas acá y te lo puede decir cualquier jugador que ha venido, cualquiera, como Herazo. Los entrenamientos son más intensos, todo el tiempo te piden a tope el trabajo que hagas, diferencia pasa por la intensidad, no solo lo digo yo, cuando te enfrentas a otro equipo argentino te das cuenta de que el ritmo es otro”.

Era el momento de dar el salto al fútbol internacional, “Si la verdad, si las cosas llegan por algo, si Dios me dio esta oportunidad era para que la aproveche, una nueva oportunidad afuera, todo pasa por algo, si estoy acá es por algo y voy a aprovecharlo”.

¿Qué le pide el director técnico de Estudiantes?

“Él me da mi libertad, lo que no me negocia es el esfuerzo cuando no tenemos la pelota, el ayudar en lo defensivo de resto, sí, cuando agarro la pelota en mi posición que es extremo me pide que encare, que tire paredes, que busque el arco, pero en lo defensivo y el retroceso si es muy estricto”

¿Qué no repetir en Argentina de su paso por México y Uruguay?

“Me falto madurez, llegue muy pequeño a México, llegue con 17 años, y creo que salir de donde salí en ese momento. No tener las comodidades que me encontré en México estando tan pequeño, creo que eso me afecto un poco, ahora llego con una mentalidad diferente, un poco más maduro y dándome cuenta de que las oportunidades hay que aprovecharlas y no dejarlas pasar”

“Mejoré en la toma de decisiones, el paso por Junior ahora por Medellín, me ayudó, varios profesores en ese tema que me costaba tanto como la toma de decisiones, creo que es algo que tengo que seguir mejorando, pero que siento que he mejorado mucho en el último cuarto de cancha, me puede ayudar ahora que estoy en este futbol argentino”, finalizó el extremo.

¿Que le enseño Sebastián Viera en su paso por Junior?

“Viera, me enseñó a que siempre confíe en mi pateo, que si lo entreno a un lugar tengo que patearlo a ese lugar, en lo futbolístico, que confíe mucho en mis capacidades, que las tengo, pero hay que aprovecharlas. Siempre me apretaba mucho con el cuidado personal, con el tema de la alimentación, muchas buenas palabras del capi”.

¿Qué opina sobre el momento que vive el DIM?

“Me he visto los partidos y está complicada la cosa, no sé qué pasa, porque mal equipo creo que Medellín no tiene, no le están saliendo las cosas. Mucha gente dice que está golpeado por la final de la vez pasada, salieron muchos, pero de los que venían jugando salieron dos o tres, salí yo también, pero el equipo tiene muy buen plantel, no sé qué está pasando, la verdad”.

¿Ve cerca la Selección Colombia estando en Estudiantes de la Plata?

“Es más, le trabajo que yo haga, es de equipo este deporte, si me trajeron acá fue por algo, la ayuda física que me den los profes, los preparadores físicos, en potenciar lo que tengo. Espero que me vaya muy bien acá para un llamado, es el sueño llegar a la selección Colombia de mayores”, sentenció Cetré sobre su deseo de vestir la camiseta de Colombia.